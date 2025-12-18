EN
EN
Общество

Назван «работодатель мечты» российской молодежи 

19:05

Рекрутинговый портал Superjob опубликовал рейтинг самых популярных работодателей по версии российских студентов и молодых специалистов. Как отмечают авторы списка, он составлен на основе комплексного исследования компаний.

Так, работодателей ранжировали по нескольким критериям, среди которых популярность HR-бренда, уровень зарплатных предложений для специалистов без опыта и стажеров, а также наличие программ обучения, адаптации, организованных стажировок и сотрудничества с вузами.

Результатом анализа стал топ-лист компаний по отраслям, включая госслужбу, а также сводный единый рейтинг. Первую строчку в нем заняла компания «Яндекс», популярность бренда которой аналитики оценили ан 15,2 балла, следом идет Сбер с 10,7 балла и «Газпром», набравший 8,6 балла. На четвертом и пятом местах сводного рейтинга расположились онлайн-маркетплейс OZON и Т-Банк с результатами в 5,3 и 5,2 балла соответственно. При этом у всей пятерки лидеров есть все перечисленные выше программы, но у Сбера есть отметка «Выше рынка» в графе «Уровень зарплаты».

Выше всех из категории «Госслужба» в общем списке оказались правительство Москвы и Федеральная служба безопасности. Популярность брендов обоих ведомств составители оценили на два балла. При этом у московской мэрии отмечено наличие всех видов программ для молодежи и начинающих специалистов, а также есть отметка «В рынке» в графе «Уровень зарплаты». В то же время у ФСБ стоят прочерки в графе о зарплате, а также наличии стажировок и программ  обучения и адаптации.

