Фотосессии с красной икрой у стен Кремля признали хулиганством

2 минуты чтения 20:54 18 декабря

Девушек задержали на Красной площади за то, что они вели видеосъемку «употребления бутербродов с красной икрой». Задержанных доставили в отдел полиции «Китай-город», сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». 

Адвокат девушек Петр Хромов рассказал, что на его доверительниц составили протокол об административном правонарушении. Полиция расценила съемку употребления бутербродов с красной икрой мелким хулиганством. Однако девушек штрафовать не стали, отпустив из отдела с предупреждением.

На Красной площади не в первый раз задерживают россиян с красной икрой. В ноябре 2023 года трех девушек в разное время остановили за фотосессию с бутербродами с красной икрой. Они хотели присоединиться к тренду, когда авторы роликов в Instagram под песню «I am just a simple russian girl» появлялись в кадре в шубе, меховой шапке и с деревянной ложкой, полной красной икры. 

Однако причину задержания толком никому не объясняли. Девушек держали несколько часов в отделах полиции и отпускали без составления протоколов. А вот блогерша Галина Науманн принесла на Красную площадь сразу 14 килограммов икры. Ей сотрудники полиции рассказали, что в сложное для страны время «шиковать нельзя». 

Человек по натуре свободный
Человек по натуре свободный
Как Элла Памфилова из убежденной сторонницы либерализма превратилась в защитницу системы
Общество16 минут чтения

«Просто такое время, что шиковать нельзя. С одним бутербродиком – пожалуйста, приходите, а с 14 килограммами икры – излишество. У нас сложная ситуация в стране достаточно», — вспоминала слова полицейских Науманн.

Благодаря документальному фильму пропагандиста Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» стало известно точное расположение кремлевской квартиры Владимира Путина и его спальни. В фильме Путин не показывает спальни, но упоминает, что их две — обе в северной части здания. Это значит, что их окна могут смотреть прямо на Красную площадь.

