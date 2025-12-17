EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Хакеры пригрозили опубликовать данные клиентов Pornhub

2 минуты чтения 17:20

Хакерская группировка ShinyHunters заявила, что получила доступ к конфиденциальной информации премиум-пользователей Pornhub. Утечка могла затронуть более чем 200 миллионов аккаунтов, рассказало издание Bleeping Computer, специализирующееся на кибербезопасности.

Агентство Reuters позже заявило, что смогло частично подтвердить образец данных, который предоставили хакеры. При этом журналисты не смогли оперативно установить масштаб и детали взлома, а также объем украденной информации.

Помимо этого, журналистам удалось подтвердить подлинность данных трех бывших пользователей Pornhub из Канады и США, которые поговорили с агентством на условиях анонимности.

Хакерская группировка сообщила Reuters, что требует выкуп в биткоинах за то, чтобы информация не попала в открытый доступ и была удалена. По словам взломщиков, они получили доступ к 94 гигабайтам данных о пользователях, среди которых адреса электронной почты, история поисковых запросов и данные об активности аккаунтов.

Звезда Pornhub приняла ислам
Звезда Pornhub приняла ислам
Она пришла к вере после депрессии. Теперь она соблюдает пост и ходит в мечеть, но порно с ее участием по-прежнему выходит
Интернет и мемы10 минут чтения

В самом Pornhub подтвердили факт взлома, но отметили, что системы сервиса затронуты не были, поэтому конфиденциальная информация пользователей, в частности, пароли и платежные реквизиты, не попали к хакерам. По данным представителей сайта, атака была совершена через стороннего поставщика услуг анализа данных — компанию Mixpanel.

Mixpanel раскрыла информацию об инциденте в сфере кибербезопасности, который произошел в конце ноября. При этом, как сказали Reuters в компании, они не видят признаков, что данные пользователей Pornhub были похищены во время ноябрьского или другого взлома. «Если эти данные оказались у посторонних лиц, мы не считаем, что это стало результатом инцидента, связанного с нарушением безопасности в Mixpanel», — заявили в компании.

Однако ShinyHunters подтвердили, что получили информацию о пользователях Pornhub именно благодаря взлому Mixpanel.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря