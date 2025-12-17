Хакеры пригрозили опубликовать данные клиентов Pornhub

Хакерская группировка ShinyHunters заявила, что получила доступ к конфиденциальной информации премиум-пользователей Pornhub. Утечка могла затронуть более чем 200 миллионов аккаунтов, рассказало издание Bleeping Computer, специализирующееся на кибербезопасности.

Агентство Reuters позже заявило, что смогло частично подтвердить образец данных, который предоставили хакеры. При этом журналисты не смогли оперативно установить масштаб и детали взлома, а также объем украденной информации.

Помимо этого, журналистам удалось подтвердить подлинность данных трех бывших пользователей Pornhub из Канады и США, которые поговорили с агентством на условиях анонимности.

Хакерская группировка сообщила Reuters, что требует выкуп в биткоинах за то, чтобы информация не попала в открытый доступ и была удалена. По словам взломщиков, они получили доступ к 94 гигабайтам данных о пользователях, среди которых адреса электронной почты, история поисковых запросов и данные об активности аккаунтов.

В самом Pornhub подтвердили факт взлома, но отметили, что системы сервиса затронуты не были, поэтому конфиденциальная информация пользователей, в частности, пароли и платежные реквизиты, не попали к хакерам. По данным представителей сайта, атака была совершена через стороннего поставщика услуг анализа данных — компанию Mixpanel.

Mixpanel раскрыла информацию об инциденте в сфере кибербезопасности, который произошел в конце ноября. При этом, как сказали Reuters в компании, они не видят признаков, что данные пользователей Pornhub были похищены во время ноябрьского или другого взлома. «Если эти данные оказались у посторонних лиц, мы не считаем, что это стало результатом инцидента, связанного с нарушением безопасности в Mixpanel», — заявили в компании.

Однако ShinyHunters подтвердили, что получили информацию о пользователях Pornhub именно благодаря взлому Mixpanel.