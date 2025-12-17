Украинский командир заявил о необходимости «трезвых» военных реформ и проблеме «бумажных генералов»

Украинская армия должна немедленно измениться вне зависимости от того, продолжится ли война или наступит перемирие. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий в статье для британского The Economist. Текст опубликовало украинское издание NV.

«После опьянения всегда приходит похмелье — а после похмелья должно наступить отрезвление. Если 2025-й был годом военного похмелья, то следующий должен стать годом трезвой реформы. Прежде всего — в Вооруженных силах», — написал Билецкий.

Он пояснил, что все последние годы украинская армия продолжала двигаться на «том же топливе, на котором [в 2022 году] выбросила россиян из-под Киева и Херсона» — энтузиазме мотивированных добровольцев. Это «топливо» не бесконечное, а оружие и технологии не имеют значения без подготовленных и обученных людей.

«Без качественной базовой подготовки и сильного сержантского корпуса увеличение численности означает лишь рост потерь. Единственное, что мы можем противопоставить противнику, силы и ресурсы которого превосходят, — радикально другое качество и эффективность», — отметил командир.

По его словам, сейчас Украина может подготовить три-четыре тысячи высококлассных инструкторов с боевым опытом за полгода. Те, в свою очередь, смогут каждые полтора месяца выпускать не менее 40 тысяч хорошо обученных солдат.

Помимо этого, ВСУ необходимо создать профессиональный сержантский корпус, добавил Билецкий. Он полагает, что сделать это будет не сложнее, чем изменить подход к боевой подготовке.

Еще одна важная проблема украинской армии — «бумажные генералы», которые вершат судьбы не имея при этом боевого опыта и не понимая пределов физических возможностей солдат, сказал Билецкий. Он призвал снять все барьеры для роста способных молодых офицеров.

«Самые эффективные из моих командиров сегодня — капитаны и майоры, которые выросли с 2014-го и сегодня выполняют задачи полковников и генералов. Они однозначно компетентнее, чем те, которые руководят только благодаря выслуге лет», — заявил Билецкий.

По его словам, стратегию определяют не технологии, а люди. При этом командир признал, что гораздо проще призывать к увеличению производства военной техники, чем к «улучшению качества людей».

«Только качественные изменения в армии определяют результат на поле боя, отношение общества и готовность партнеров продолжать поддержку», — подчеркнул Билецкий.