Глава Revolut рассказал о предложении работы от Тинькова

2 минуты чтения 19:42

Во время одной из первых встреч основателя Revolut Николая Сторонского с бизнесменом Олегом Тиньковым последний предложил молодому предпринимателю работу в Тинькофф-банке. Об этом Сторонский рассказал в интервью журналистке Елизавете Осетинской.

По словам основателя Revolut, Тиньков в тот раз отговаривал его от развития банковского проекта, уверяя, что он просто потеряет деньги. Сторонский утверждает, что предприниматель звал его к себе на должность CEO и обещал платить миллион долларов в год, но тот отказался.

Кроме того, бизнесмен отверг информацию о том, что обращался к Тинькову по поводу инвестиций вскоре после основания Revolut. Ранее об этом в интервью Осетинской рассказывал основатель Тинькофф-банка. Сторонский пояснил, что проинвестировать проект хотел сам Тиньков, но предприниматели не сошлись в подсчетах.

Помимо этого Сторонский заявил, что не следит за новым проектом Plata, который в 2024 году запустили в Мексике Тиньков и бывшие менеджеры его банка. Сторонский добавил, что не переживает по поводу конкуренции с Plata, хотя Revolut объявил о выходе на рынок Мексики в октябре 2025 года.

Также в интервью Сторонский рассказал, почему Revolut заблокировал счет жены Тинькова в 2022 году. Тогда Великобритания ввела санкции в отношении предпринимателя, но его жена ни под какие ограничения не попала.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика

«Законодательство требует, чтобы деньги от физлиц или юрлиц, попавших под санкции, не переводились другим людям. А если они уже были переведены другим людям, то эти люди также попадают под блокировку счетов. Даже если эти переводы были сделаны до введения санкций. Если эти деньги пришли от Олега, значит, она не сама их заработала, а это уже может рассматриваться как уклонение от санкций», — объяснил Сторонский.

В ответ на это Осетинская сказала, что другие банки не блокировали счета супруги Тинькова. «У жены Олега фамилия не Тинькова. Вполне возможно, что другие банки не знали, что она жена Олега. У нас более глубокий комплаенс [проверки], и они очень быстро смэтчили [сопоставили] ее с Олегом, поэтому тоже заблокировали ей счет», — сказал Сторонский, добавив, что он не может повлиять на эти процессы.

