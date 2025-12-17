EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Аналитики назвали достойные внимания в следующем году компании

2 минуты чтения 13:57

Аналитики Bloomberg Intelligence, которые отслеживают деятельность тысяч компаний в различных отраслях, начиная компьютерами и автомобилями и заканчивая финансами и продуктами питания, составили список из 50 компаний по всему миру, за которыми они рекомендуют следить в 2026 году.

В предисловии к списку говорится, что в выбранных компаниях стоит следить как за положительными, так и за отрицательными изменениями. Отмечается, что анализ составлен на основе «противоположных мнений и катализаторах перемен». К последним относятся, например, смена руководства, продажа или приобретение активов, а также планы по продуктам и услугам.

Кроме того, аналитики Bloomberg Intelligence опирались на возможные последствия изменения тарифной политики США, гонку за обеспечением поставок жизненно важных ресурсов и революционное влияние искусственного интеллекта.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

В список компаний вошли в том числе испанская инженерно-строительная компания ACS, чья операционная прибыль в этом году может превзойти прогнозы аналитиков, производитель самолетов Boeing, который после семи лет убытков вернулся к прибыльности, производитель пуховиков Canada Goose, производитель критически важных для компьютерных сетей чипов Marvell, гигант спортивной одежды Nike, сайт Reddit, крупнейший в мире производитель микросхем для памяти Samsung Electronics и другие компании.

С другой стороны, аналитики советуют наблюдать за франко-голландской авиакомпанией Air France-KLM, чьи перспективы становятся все более нестабильными из-за ожидаемого повышения заработной платы и увеличения расходов на техническое обслуживание самолетов. Это, по данным Bloomberg Intelligence, угрожает рентабельности компани.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря