Аналитики назвали достойные внимания в следующем году компании

Аналитики Bloomberg Intelligence, которые отслеживают деятельность тысяч компаний в различных отраслях, начиная компьютерами и автомобилями и заканчивая финансами и продуктами питания, составили список из 50 компаний по всему миру, за которыми они рекомендуют следить в 2026 году.

В предисловии к списку говорится, что в выбранных компаниях стоит следить как за положительными, так и за отрицательными изменениями. Отмечается, что анализ составлен на основе «противоположных мнений и катализаторах перемен». К последним относятся, например, смена руководства, продажа или приобретение активов, а также планы по продуктам и услугам.

Кроме того, аналитики Bloomberg Intelligence опирались на возможные последствия изменения тарифной политики США, гонку за обеспечением поставок жизненно важных ресурсов и революционное влияние искусственного интеллекта.

В список компаний вошли в том числе испанская инженерно-строительная компания ACS, чья операционная прибыль в этом году может превзойти прогнозы аналитиков, производитель самолетов Boeing, который после семи лет убытков вернулся к прибыльности, производитель пуховиков Canada Goose, производитель критически важных для компьютерных сетей чипов Marvell, гигант спортивной одежды Nike, сайт Reddit, крупнейший в мире производитель микросхем для памяти Samsung Electronics и другие компании.

С другой стороны, аналитики советуют наблюдать за франко-голландской авиакомпанией Air France-KLM, чьи перспективы становятся все более нестабильными из-за ожидаемого повышения заработной платы и увеличения расходов на техническое обслуживание самолетов. Это, по данным Bloomberg Intelligence, угрожает рентабельности компани.