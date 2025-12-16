EN
Экономика

СМИ сообщили о кризисе здорового фастфуда

19:51

Экономический спад затронул индустрию быстрого питания. McDonald’s и Burger King восстанавливаются благодаря скидкам на свое меню, при этом сети, которые продают здоровый фастфуд, не хотят снижать цены, из-за чего лишаются клиентов. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

Наиболее показательными журналисты назвали результаты сети Sweetgreen, которая специализируется на салатах и приучила офисных работников покупать их по 17 долларов за порцию. Продажи ресторанов упали на 9,5% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к резкому падению акций компании. По состоянию на 15 декабря Sweetgreen Inc. потеряла 77% своей рыночной стоимости.

Сеть Chipotle Mexican Grill, специализирующаяся на блюдах с ингредиентами, которые были получены более этично и, следовательно, имеют большую ценность, также сообщила о снижении продаж на несколько процентов в текущем году. При этом ранее компания прогнозировала, что ее показатели в 2025 году будут соответствовать показателям 2024 года. В результате акции Chipotle Mexican Grill Inc. упали на 40% за год по состоянию на 15 декабря.

Еще одна сеть, представляющая здоровый фастфуд, — Cava, специализирующаяся на средиземноморской кухне, заявила о стагнации посещаемости. По последним прогнозам, рост продаж в ресторанах сети в этом году составит всего 3-4%, а не 4-6%, как предполагалось ранее.

Из-за этого офисные сотрудники, заботящиеся о своем бюджете и здоровье, начали брать еду из дома. Другие перешли на обычный фастфуд, сети по продаже которого в последнее время делают хорошие скидки.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика

Chipotle Mexican Grill и Cava категорически не приемлют предположение, что снижение цен может помочь справиться с падающим спросом, пишет Bloomberg. Руководители этих сетей заявили, что цены на блюда в заведениях свидетельствуют об их качестве, поэтому снижать их не планируется. Также компании отметили, что еда у них не настолько дорогая.

Такое сопротивление скидкам объяснимо, отметили журналисты. Изначально сети здорового фастфуда строились на идее, что люди готовы переплатить за более качественные и полезные блюда. «Наполнение боулов скоропортящимся салатом обходится дороже, чем жарка во фритюре долго хранящейся замороженной и предварительно нарезанной картошки фри», — пояснило агентство.

Bloomberg полагает, что сети здорового фастфуда могут снизить стоимость блюд с помощью уменьшения размера порций. Полезный обед в таких заведениях может содержать до одной тысячи калорий — это больше, чем многие люди ожидают в середине дня.

С одной стороны, из-за такого способа у сетей здорового фастфуда есть шанс получить репутационный риск, так как люди рассчитывают получить приличные порции за потраченные деньги. С другой стороны, клиенты не любят выбрасывать еду или есть больше, чем нужно, отметило Bloomberg.

