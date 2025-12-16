Стали известны самые курящие регионы России

Продажи сигарет в России выросли за первые 11 месяцев 2025 года на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование системы маркировки «Честный знак».

По ее данным, траты россиян на сигареты за этот период составили 1,5 триллиона рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году. При этом лидером по потреблению сигарет среди российских регионов по-прежнему остается Магаданская область, где на одну тысячу жителей пришлось 130 тысяч условных упаковок сигарет. В то же время этот показатель оказался на 1% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте по потреблению сигарет в 2025 году оказался Камчатский край. Там потребление этого вида табачных изделий выросло на 4% и составило 118 тысяч условных упаковок на одну тысячу жителей.

Третье место по потреблению табака заняла Сахалинская область. Там этот показатель также вырос. На одну тысячу жителей приходится 114 тысяч упаковок сигарет, что на 2% больше, чем в 2024 году.

Четвертую строчку в списке самых курящих регионов России занимает Еврейская автономная область. Там рост за год составил 7%, а на тысячу жителей приходится 108 тысяч упаковок сигарет. Замыкает пятерку Ямало-Ненецкий автономный округ, где несмотря на снижение потребления сигарет на 1%, на тысячу жителей приходится 103 тысячи упаковок сигарет.

Меньше всего сигарет было продано в текущем году в Ингушетии, где на тысячу жителей пришлось лишь две тысячи условных упаковок. И это несмотря на рост потребления по сравнению с прошлым годом на 54%. Следом за Ингушетией идет Чечня, где потребление выросло на 84%, а на тысячу жителей с января по ноябрь 2025 было продано три тысячи упаковок сигарет. На третьем месте оказался Дагестан. В этом регионе по сравнению с прошлым годом потребление сигарет выросло на 2%, а на тысячу жителей было продано около 10 тысяч упаковок.