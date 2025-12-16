Названа любимая рыба россиян

Уровень потребления рыбы в России оказался выше, чем во многих других странах, но его показатель все же не дотягивает до минимума, рекомендуемого российским Минздравом. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева.

Сейчас россияне употребляют в среднем 24 килограмма рыбы в год, а чиновники рекомендуют довести этот показатель до 28 килограммов. Также Зверев рассказал подробности о предпочтениях россиян.

Любимой рыбой у жителей России оказалась сельдь, следом за ней идут лососевые виды, а затем треска, скумбрия и минтай, отметил Зверев. Он также рассказал, что задачу повысить потребление рыбы поставил Владимир Путин. Выполнить ее при этом будет нелегко.

Зверев считает, что одних рассказов о преимуществах рыбы в качестве продукта питания недостаточно для увеличения ее потребления. Также он отметил, что Россия уже находится в первой двадцатке стран мира по этому показателю, но дальнейшее продвижение в рейтинге может столкнуться с особенностями географического положения других стран, влияющих на их данные.

Так, 70% населения Исландии живет в Рейкьявике, на три соседние агломерации в Южной Корее приходится 40% населения страны, а в Японии расстояние от порта до порта между побережьями составляет 100-200 километров, рассказал Зверев. Журналисты не приводят подробного объяснения, как именно сосредоточение людей в городских агломерациях влияет на их склонность употреблять рыбу.



Ранее журналисты сообщали, что сельдь в России за 2025 года в рознице подорожала почти на треть (28%). При этом готовность россиян платить больше за эту рыбу не привела к росту оптовых цен — они снизились на 14%.