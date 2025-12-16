Граничащие с Россией страны ЕС решили объединиться для защиты от нее

Имеющие сухопутную границу с Россией Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония объединились со своими соседями Болгарией, Румынией и Швецией, чтобы найти финансирование для защиты от возможной угрозы со стороны Москвы, пишет Bloomberg.

Главы правительств этих стран 16 декабря соберутся на саммит в Финляндии — они планируют разработать совместную оборонную инициативу, финансировать которую предлагается за счет средств Евросоюза.

Премьер Финляндии Петтери Орпо также планирует расширить список участников инициативы и включить в него Германию, Данию и Нидерланды. Финансирование, если оно будет согласовано другими странами Евросоюза, удастся получить лишь с 2027 года. В этот период вступит в силу новый долгосрочный бюджет ЕС.

Анонимный источник рассказал журналистам, что по итогам совещания политики могут опубликовать общее заявление, в котором будут перечислены главные приоритеты нового объединения. В его тексте может оказаться защита от беспилотников и общая военная мобильность.

Bloomberg отмечает, что ЕС традиционно выполнял ограниченную функцию в обеспечении обороны входящих в него стран, поскольку правительства государств полагались на обязательства в рамках альянса НАТО. Также многие правительства предпочитали самостоятельно решать этот вопрос и сопротивлялись выделению его из своей исключительной компетенции.

Однако после начала российского полномасштабного вторжения в Украину ситуация на континенте изменилась — теперь в ЕС обсуждают сразу несколько масштабных оборонных инициатив. Среди них и «стена дронов», этот проект нацелен на защиту восточных границ Евросоюза.

Новые оборонные инициативы слишком масштабны для одного или нескольких государств, и Евросоюз хочет реализовывать их в качестве общей политики объединения. Однако против совместных закупок выступают сразу несколько стран ЕС, например, Германия. Ожидается, что новые масштабные проекты могут не получить поддержку со стороны лидеров государств ЕС на саммите в Брюсселе, который начнется 18 декабря.