Зумер заработал 300 тысяч долларов на держателях для банок

Американский студент и начинающий бизнесмен Майкл Саттерли создал на 3D-принтере подставку, в которую можно вставлять сразу две банки с газировкой. В прошлом месяце 18-летний парень на продаже своих «многозарядных подставок» заработал 300 тысяч долларов, сообщает Business Insider.

До появления популярного держателя для банок Саттерли экспериментировал с различными продуктами. Он создавал их на 3D-принтере, а затем пытался продавать через онлайн-площадку Shopify. Некоторые товары приносили ему прибыль, но настоящий успех пришел вместе с роликом, который набрал 50 миллионов просмотров в Instagram.

На нем 18-летний Саттерли показывает, как под грустную музыку при помощи своей подставки пьет одну газировку за другой. Стоило парню с силой вставить новую банку в подставку, как ранее выпитая вылетала из держателя, словно отстрелянная гильза.

Вслед за просмотрами быстро пошли и заказы. Саттерли пришлось спешно расширять производство, потому что имеющихся 50 принтеров не хватило, чтобы справиться с наплывом покупателей.

На печать одного держателя у него уходило примерно по десять часов, и в обычное время его 50 принтеров справлялись с количеством заказов. Однако позже, как вспоминает Саттерли, началось «настоящее безумие».

«Я покупал партии по 30 принтеров и все равно не успевал за заказами», — сказал юный предприниматель в разговоре с Business Insider.

Сейчас у Саттерли 130 принтеров. Долгое время парень ставил их дома, но в какой-то момент места стало не хватать, поэтому он перенес производство на ближайший склад.

«Не ждите, что ваш первый продукт или даже несколько первых продуктов будут успешными. Я потерял деньги на куче предприятий, на куче венчурных проектов — а потом иногда тебе просто везет, и это случается. Опять же, если у вас есть идея, просто воплощайте ее в жизнь как можно быстрее, а затем двигайтесь дальше», — поделился своим мировоззрением Саттерли.

В следующем году американец планирует открыть производство изделий из нержавеющей стали, чтобы расширить свой бренд и занять нишу держателей кружек и банок с газировкой.