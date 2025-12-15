Владимир Путин открыт к серьезному миру, а не к искусственным передышкам для противника, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям, и он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек», — сказал Песков журналистам.

Его спросили, рассматривают ли в Кремле возможность прийти к какой-либо согласованной позиции по поводу мирного соглашения с Украиной к католическому Рождеству. Песков ответил, что не готов говорить о сроках, так как это сейчас — «самое неблагодарное дело».

Гарантии невступления Украины в НАТО — «краеугольный» вопрос в рамках мирного урегулирования конфликта, добавил представитель Кремля. «Конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. Но в этом как раз заключается переговорный процесс», — отметил Песков.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться Общество 9 минут чтения

Также он ответил на вопросы о президенте США Дональде Трампе. По словам представителя Кремля, глава Белого дома искренне работает над мирным урегулированием войны в Украине.

Вашингтон не информируют Москву «в режиме реального времени» о ходе переговоров представителей США, Украины и Европы в Берлине, сказал Песков.

«Сейчас ведется работа, и насколько мы понимаем, сегодня она продолжается, между переговорщиками из США, европейцами и украинцами. После того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», — заявил Песков.

Сталин навсегда лишил этот народ родины Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом Политика 38 минут чтения

Ранее сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил в соцсети X о «значительном прогрессе» по итогам переговоров в Берлине. По его словам, встреча продолжалась более пяти часов. За это время стороны «провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам».

Как писала 13 декабря The Wall Street Journal, переговоры в Берлине имеют решающее значение, так как администрация Трампа хочет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной до конца 2025 года.