EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Песков заявил об открытости Путина к «серьезному миру»

2 минуты чтения 14:09

Владимир Путин открыт к серьезному миру, а не к искусственным передышкам для противника, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям, и он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек», — сказал Песков журналистам.

Его спросили, рассматривают ли в Кремле возможность прийти к какой-либо согласованной позиции по поводу мирного соглашения с Украиной к католическому Рождеству. Песков ответил, что не готов говорить о сроках, так как это сейчас — «самое неблагодарное дело».

Гарантии невступления Украины в НАТО — «краеугольный» вопрос в рамках мирного урегулирования конфликта, добавил представитель Кремля. «Конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. Но в этом как раз заключается переговорный процесс», — отметил Песков.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Также он ответил на вопросы о президенте США Дональде Трампе. По словам представителя Кремля, глава Белого дома искренне работает над мирным урегулированием войны в Украине.

Вашингтон не информируют Москву «в режиме реального времени» о ходе переговоров представителей США, Украины и Европы в Берлине, сказал Песков.

«Сейчас ведется работа, и насколько мы понимаем, сегодня она продолжается, между переговорщиками из США, европейцами и украинцами. После того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», — заявил Песков.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

Ранее сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил в соцсети X о «значительном прогрессе» по итогам переговоров в Берлине. По его словам, встреча продолжалась более пяти часов. За это время стороны «провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам».

Как писала 13 декабря The Wall Street Journal, переговоры в Берлине имеют решающее значение, так как администрация Трампа хочет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной до конца 2025 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России