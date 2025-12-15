Российская медсестра заразила ВИЧ и гепатитом десятки человек

В Кабардино-Балкарии медсестру частного санатория осудили по делу о заражении более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии пишет РИА «Новости».

Сообщается, что о действиях женщины стало известно после проверки, которая осуществлялась в санатории Нальчика с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. По ее итогам, региональная прокуратура выявила, что в учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические правила. Как выяснилось, работники использовали нестерильные медицинские изделия, не соблюдали требования к их дезинфекции и стерилизации, а также допускали многократное применение одноразовых инструментов.

В результате этих нарушений 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С. Кроме того, как отмечается, было зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Обвинения предъявили генеральному директору санатория, врачу и медсестре. Последнюю, по данным пресс-службы, также обвинили в «заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Здесь дети вешались от голода Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР Политика 26 минут чтения

В силовых структурах агентству уточнили, что речь идет о санатории «Медис». Отмечается, что учреждение лишили лицензии на осуществление медицинской деятельности.

«Сегодня приговором суда медсестре назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщил собеседник РИА «Новости». Соответствующее решение принял городской суд Нальчика.

Убила насильника и сбежала Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно Мир 8 минут чтения

В пресс-службе сообщили, что дело в отношении генерального директора и врача санатория было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

В марте стало известно, что уборщик в США умышленно заразил нескольких коллег по больнице герпесом. The Independent со ссылкой на судебные документы и свидетельства пострадавших писал, что заражение произошло через воду, которую пили сотрудники. Уборщик признался, что регулярно мочился в кулер, находящийся в общей зоне клиники.

Окружная прокуратура, как сообщалось, признала мочу мужчины смертоносным оружием. Суд по итогу приговорил его к шести годам заключения.