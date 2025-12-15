Российская медсестра заразила ВИЧ и гепатитом десятки человек

В Кабардино-Балкарии медсестру частного санатория осудили по делу о заражении более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии пишет РИА «Новости».
Сообщается, что о действиях женщины стало известно после проверки, которая осуществлялась в санатории Нальчика с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. По ее итогам, региональная прокуратура выявила, что в учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические правила. Как выяснилось, работники использовали нестерильные медицинские изделия, не соблюдали требования к их дезинфекции и стерилизации, а также допускали многократное применение одноразовых инструментов.
В результате этих нарушений 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С. Кроме того, как отмечается, было зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Обвинения предъявили генеральному директору санатория, врачу и медсестре. Последнюю, по данным пресс-службы, также обвинили в «заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
В силовых структурах агентству уточнили, что речь идет о санатории «Медис». Отмечается, что учреждение лишили лицензии на осуществление медицинской деятельности.
«Сегодня приговором суда медсестре назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщил собеседник РИА «Новости». Соответствующее решение принял городской суд Нальчика.
В пресс-службе сообщили, что дело в отношении генерального директора и врача санатория было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.
В марте стало известно, что уборщик в США умышленно заразил нескольких коллег по больнице герпесом. The Independent со ссылкой на судебные документы и свидетельства пострадавших писал, что заражение произошло через воду, которую пили сотрудники. Уборщик признался, что регулярно мочился в кулер, находящийся в общей зоне клиники.
Окружная прокуратура, как сообщалось, признала мочу мужчины смертоносным оружием. Суд по итогу приговорил его к шести годам заключения.