EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российская медсестра заразила ВИЧ и гепатитом десятки человек

2 минуты чтения 17:04 | Обновлено: 17:05

В Кабардино-Балкарии медсестру частного санатория осудили по делу о заражении более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии пишет РИА «Новости».

Сообщается, что о действиях женщины стало известно после проверки, которая осуществлялась в санатории Нальчика с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. По ее итогам, региональная прокуратура выявила, что в учреждении нарушались санитарно-эпидемиологические правила. Как выяснилось, работники использовали нестерильные медицинские изделия, не соблюдали требования к их дезинфекции и стерилизации, а также допускали многократное применение одноразовых инструментов. 

В результате этих нарушений 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С. Кроме того, как отмечается, было зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Обвинения предъявили генеральному директору санатория, врачу и медсестре. Последнюю, по данным пресс-службы, также обвинили в «заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

В силовых структурах агентству уточнили, что речь идет о санатории «Медис». Отмечается, что учреждение лишили лицензии на осуществление медицинской деятельности.   

«Сегодня приговором суда медсестре назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщил собеседник РИА «Новости». Соответствующее решение принял городской суд Нальчика.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

В пресс-службе сообщили, что дело в отношении генерального директора и врача санатория было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

В марте стало известно, что уборщик в США умышленно заразил нескольких коллег по больнице герпесом. The Independent со ссылкой на судебные документы и свидетельства пострадавших писал, что заражение произошло через воду, которую пили сотрудники. Уборщик признался, что регулярно мочился в кулер, находящийся в общей зоне клиники.

Окружная прокуратура, как сообщалось, признала мочу мужчины смертоносным оружием. Суд по итогу приговорил его к шести годам заключения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России