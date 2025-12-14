EN
EN
Общество

Россиянка рассказала о смерти своего ребенка после нескольких часов ожидания врача в больнице

17:37

Россиянка Инна из станицы Каневская Краснодарского края рассказала о смерти своего годовалого сына Вовы после многочасового ожидания врача в местной районной больнице. Ее рассказ в своем телеграм-канале опубликовала Ксения Собчак.

Беременную казахстанку зарезали в Германии
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
Криминал16 минут чтения

В ночь с 14 на 15 декабря прошлого года у ребенка резко поднялась температура тела, а на ногах появились темные круги. Скорая помощь доставила Вову и Инну в инфекционное отделение больницы, но дежурного врача на месте не оказалось.

«Мы сидели минут 10, потом 40, потом час. Врача все не было», — рассказала Инна. Она добавила, что медсестры пытались дозвониться до врача, но она лишь говорила, что пациентам нужно ждать ее появления. Специалисты отправили женщину и ребенка сдавать кровь в приемное отделение, до которого нужно было пройти около километра пешком.

При этом жалобы на ухудшение состояния ребенка медперсонал больницы проигнорировал, пишет Собчак. Врач появилась через несколько часов, поставила ребенку неправильный диагноз и отправила женщину идти пешком в реанимацию.

По дороге ребенок потерял сознание, но врач лишь потребовала быстрее дойти до реанимации. Здание отделения оказалось закрытым, звонок не работал, а на стук в дверь медперсонал не отреагировал — женщину пустила уборщица, утверждает Собчак.

Сына Инны приняли во взрослую реанимацию, утром его состояние стало критическим — температура тела у ребенка поднялась выше 42 градусов. Около двух часов дня женщину пригласили в больницу, чтобы сообщить о смерти ребенка.

Инна утверждает, что врач реанимационного отделения не знала о наблюдавшихся у ребенка синдромах, поскольку ее коллеги не сообщили о них. Всего же за время нахождения в больнице врачи поставили Вове четыре разных диагноза.

В сентябре 2025 года состоялась очная ставка в Следственном комитете — Инна утверждает, что показания врача на ней не совпадали с происходившим в действительности. Страховая компания признала нарушения со стороны больницы, но руководство отказалось уволить врача, поскольку ее некем заменить. Собчак отмечает, что это уже третья жалоба на смерть ребенка в этой больнице.

Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
