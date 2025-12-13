EN
СМИ: в ЕС отказались от рукопожатий и фото с российскими дипломатами

16:06 | Обновлено: 16:12

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) сформулировала новые инструкции по взаимодействию с российскими дипломатами и разослала их в постоянные представительства стран–членов ЕС при ООН в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

По данным агентства, документ сначала поступил в постпредство Евросоюза при ООН в Женеве, после чего был распространен среди других миссий. В инструкциях содержатся рекомендации, в частности, избегать мероприятий с участием российских дипломатов. А если все же европейские представители оказались на таком мероприятии, им советуют не попадать в объектив камер вместе с российскими коллегами.

Источник РИА «Новости» утверждает, что это уже второй подобный документ, подготовленный ЕСВС. По его словам, сотрудники российской дипмиссии уже ощутили на себе последствия этих рекомендаций. Им перестали подавать руки при встречах, а в одном случае даже попросили покинуть мероприятие, организованное одной из дипломатических миссий. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова  отреагировала на новости о новых инструкциях ЕСВС ироничным постом в своем телеграм-канале.

«На мой взгляд, это все полумеры. Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением.  Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том,  что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», — написала Захарова.

Ранее ЕС в рамках 19-го пакета санкций, принятого в конце октябре, ограничил передвижение российских дипломатов по территории союза. Теперь они обязаны заранее уведомлять власти других государств-членов о планируемых поездках и транзите по их территории, при этом принимающая сторона может отказать в разрешении на въезд. Ограничения направлены на усиление контроля за дипломатической активностью России и призваны сократить возможности для несанкционированных перемещений по территории ЕС.

