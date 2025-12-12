EN
Нестандартный способ принятия душа стал трендом в соцсетях

2 минуты чтения 14:12

В социальных сетях набирает популярность велнес-тренд (wellness trend) под названием dark showering («темный душ»). Пользователи TikTok снимают ролики о том, как принимают душ в вечернее время при минимальном освещении или вовсе без света. О новой модной практике пишет The Independent.

Любители «темного душа» утверждают, что он помогает им снизить уровень стресса и улучшить сон. Некоторые сравнивают эффект с ощущениями после спа-процедур или медитации.

Однако у этого тренда есть логичное физиологическое объяснение. Ранее в интервью Fox News психиатр и владелец сети клиники в Калифорнии Дэниел Амен рассказал, что яркий свет оказывает сильное влияние на работу мозга. Он повышает уровень кортизола и подавляет выработку мелатонина, сигнализируя организму о необходимости бодрствовать. 

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
Общество6 минут чтения

В то же время приглушенное освещение или его отсутствие активирует парасимпатическую нервную систему и способствует переходу организма в режим отдыха и восстановления. Снижение визуальной стимуляции также уменьшает сенсорную нагрузку на мозг, что может облегчать чувство тревоги и напряжения.

Опрошенные The Independent врачи также указывают, что теплый душ вечером может способствовать более быстрому засыпанию и улучшению качества сна за счет естественного снижения температуры тела после водных процедур. При этом эксперты подчеркивают, что «темный душ» не является самостоятельным способом лечения бессонницы и может рассматриваться лишь как часть расслабляющей вечерней рутины.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

Врачи также предупреждают о необходимости соблюдать меры безопасности. Полная темнота в ванной комнате может быть травмоопасной, поэтому рекомендуется использовать слабый источник света (например, пользователи соцсетей часто используют свечи) и заранее убрать потенциальные препятствия.

Специалисты из разных областей давно спорят о том, когда лучше принимать душ и какой температуры он должен быть. Исследования не дают однозначного ответа на этот вопрос, но можно выбрать наиболее оптимальный вариант исходя из собственных запросов и особенностей организма.

