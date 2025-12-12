EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Кусок свинины едва не убил москвича

2 минуты чтения 14:28 | Обновлено: 14:30

В Москве мужчина, чье имя не называется, едва не умер из-за съеденного куска свинины. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале департамента здравоохранения мэрии столицы. Там отметили, что причиной стали не проблемы с качеством мяса, а редкий синдром.

Как оказалось, у мужчины была аллергия на свинину, проявление которой внезапно привело к инфаркту. «Приступ был сразу после еды и привел к кардиогенному шоку, хотя ранее вызывал только крапивницу. Это редкий случай синдрома Коуниса первого типа», — сообщили в депздраве.

«Синдром Коуниса — это острый коронарный синдром (например, инфаркт миокарда, спазм коронарных артерий или нестабильная стенокардия), вызванный аллергической реакцией. Сочетание анафилаксии и острого коронарного синдрома встречается крайне редко. Симптомы могут маскироваться, что затрудняет диагностику», — пояснила заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Городской клинической больницы (ГКБ) №15 Мария Наумова. Она добавила, что поставленный диагноз был подтвержден результатами анализов.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

Как пишет депздрав, пациента с диагнозом «острый коронарный синдром, кардиогенный шок».доставили на скорой помощи в ГКБ №15, где врачи успешно купировали острое состояние, а после восстановления выписали с рекомендациями.

В середине ноября CNN сообщил о первом в истории США случае смерти от аллергии на красное мясо, которая появилась после укуса клеща. 47-летний пилот авиакомпании потерял сознание и умер в ванной комнате своего дома в Нью-Джерси после попытки съесть бургер с говяжьей котлетой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников