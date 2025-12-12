Кусок свинины едва не убил москвича

В Москве мужчина, чье имя не называется, едва не умер из-за съеденного куска свинины. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале департамента здравоохранения мэрии столицы. Там отметили, что причиной стали не проблемы с качеством мяса, а редкий синдром.

Как оказалось, у мужчины была аллергия на свинину, проявление которой внезапно привело к инфаркту. «Приступ был сразу после еды и привел к кардиогенному шоку, хотя ранее вызывал только крапивницу. Это редкий случай синдрома Коуниса первого типа», — сообщили в депздраве.

«Синдром Коуниса — это острый коронарный синдром (например, инфаркт миокарда, спазм коронарных артерий или нестабильная стенокардия), вызванный аллергической реакцией. Сочетание анафилаксии и острого коронарного синдрома встречается крайне редко. Симптомы могут маскироваться, что затрудняет диагностику», — пояснила заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Городской клинической больницы (ГКБ) №15 Мария Наумова. Она добавила, что поставленный диагноз был подтвержден результатами анализов.

Как пишет депздрав, пациента с диагнозом «острый коронарный синдром, кардиогенный шок».доставили на скорой помощи в ГКБ №15, где врачи успешно купировали острое состояние, а после восстановления выписали с рекомендациями.

В середине ноября CNN сообщил о первом в истории США случае смерти от аллергии на красное мясо, которая появилась после укуса клеща. 47-летний пилот авиакомпании потерял сознание и умер в ванной комнате своего дома в Нью-Джерси после попытки съесть бургер с говяжьей котлетой.