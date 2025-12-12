Российский банкир сравнил доллар с ядерным оружием

Глава ВТБ Андрей Костин написал колонку для журнала «Эксперт», в которой сравнил силу американской валюты с ядерным оружием и пришел к выводу, что доллар оказался более мощным.

«Готовность США без колебаний использовать доллар в качестве инструмента достижения геополитических целей стала отрезвляющим шоком: не будет преувеличением сказать, что в определенном смысле это оружие более мощное, чем ядерное», — пишет Костин.

Глава ВТБ отметил, что он призывал более активно пользоваться рублем еще во времена кризиса 2008 года, и посетовал, что тогда к нему никто не прислушался. Костин пишет, что после первой волны санкций в 2014 году у России появилась необходимость «создать суверенную финансовую инфраструктуру и дедолларизировать экономику».

Убила насильника и сбежала Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно Мир 8 минут чтения

Руководитель ВТБ добавил, что сейчас так называемые «токсичные валюты» (неофициальное название для валют «недружественных» России стран, которые ввели санкции против Москвы) обеспечивают только 15% внешней торговли в стране.

Костин также заявил, что в руках США находится «неограниченная власть над современной международной валютно-финансовой системой». Это дает стране экономические и политические преимущества по отношению к другим государствам. При этом ужесточение денежно-кредитной политики США негативно отражается на развивающихся странах. Это, по мнению Костина, «является прямым следствием доминирующей роли американской валюты на мировых рынках».

Ранее Костин спрогнозировал подешевение рубля в 2026 году. По его мнению, российская валюта опустится до 90 рублей за доллар. На это повлияют, в частности, снижение продаж валюты Центробанком и уменьшение доходов бюджета на фоне падения мировых цен на нефть.