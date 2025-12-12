EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Российский банкир сравнил доллар с ядерным оружием

2 минуты чтения 12:05

Глава ВТБ Андрей Костин написал колонку для журнала «Эксперт», в которой сравнил силу американской валюты с ядерным оружием и пришел к выводу, что доллар оказался более мощным.

«Готовность США без колебаний использовать доллар в качестве инструмента достижения геополитических целей стала отрезвляющим шоком: не будет преувеличением сказать, что в определенном смысле это оружие более мощное, чем ядерное», — пишет Костин.

Глава ВТБ отметил, что он призывал более активно пользоваться рублем еще во времена кризиса 2008 года, и посетовал, что тогда к нему никто не прислушался. Костин пишет, что после первой волны санкций в 2014 году у России появилась необходимость «создать суверенную финансовую инфраструктуру и дедолларизировать экономику».

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

Руководитель ВТБ добавил, что сейчас так называемые «токсичные валюты» (неофициальное название для валют «недружественных» России стран, которые ввели санкции против Москвы) обеспечивают только 15% внешней торговли в стране. 

Костин также заявил, что в руках США находится «неограниченная власть над современной международной валютно-финансовой системой». Это дает стране экономические и политические преимущества по отношению к другим государствам. При этом ужесточение денежно-кредитной политики США негативно отражается на развивающихся странах. Это, по мнению Костина, «является прямым следствием доминирующей роли американской валюты на мировых рынках».

Ранее Костин спрогнозировал подешевение рубля в 2026 году. По его мнению, российская валюта опустится до 90 рублей за доллар. На это повлияют, в частности, снижение продаж валюты Центробанком и уменьшение доходов бюджета на фоне падения мировых цен на нефть. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников