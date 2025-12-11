СМИ назвали 2026 год самым тяжелым для России с начала войны

Положение России на фронте и в экономике не является таким устойчивым, как его пытается представить на внутреннюю и внешнюю аудитории Владимир Путин, пишет The Economist со ссылкой на статистику и мнение ученых.

Экономисты считают, что следующий год окажется для России самым тяжелым с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Со ссылкой на экономиста Олега Вьюгина журналисты отмечают, что Кремль больше не может продолжать войну, «не причиняя боли» россиянам.

Это убеждение разделяют как оптимисты, так и пессимисты в экономической среде. Если в 2022 году Москве удалось финансово поддерживать свою военную кампанию и платить деньги ее участникам, одновременно сохраняя показатели уровня жизни других россиян, то уже к концу этого года жители России начали замечать ухудшение своего благополучия.

Социолог Владимир Звоновский из Самары со ссылкой на данные недавно проведенного опроса отметил, что доля россиян, заявивших об ухудшении своего благополучия, втрое превысила долю заметивших его улучшение.

При этом Путин заявляет, что экономика страны успешно справляется с возникающими проблемами. Эти слова не соотносятся с реальностью, считают журналисты. Они отмечают, что дефицит российского ВВП приближается к 3% — сам по себе этот показатель не является критическим, однако в сочетании с невозможностью Москвы брать международные кредиты и свободно привлекать иностранные инвестиции говорит о проблемах Кремля.

Повышение налогов, внутренние займы и высокие расходы на поддержку вооруженных сил стимулируют активность экономики, но не влияют на ее эффективность в долгосрочной перспективе. России не удается повысить производительность труда или создать устойчивые активы, в то время как часть уже созданных уничтожается во время боевых действий, которые также приводят к гибели людей.

Заметно и изменение настроений среди людей, отмечает Economist. Раньше россияне говорили, что в их окружении больше сторонников войны, чем ее противников или нейтрально относящихся к боевым действиям — так отвечали 57%, противоположное мнение выражали 39%.

Теперь ситуация изменилась — 55% говорят, что в их окружении больше противников войны или сохраняющих нейтральную позицию, против 45%, замечающих доминирование сторонников вторжения.

40% опрошенных «Левада-центром» респондентов не считают участников войны героями, воспринимая их в качестве угрозы или жертв. Социологи также отметили, что в ходе исследований получили результат, свидетельствующий о наличии 88% желающих завершения войны и смещении повестки на социальные и экономические вопросы. Но лишь 47% были уверены, что Путин сможет это сделать.