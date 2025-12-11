EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ назвали 2026 год самым тяжелым для России с начала войны

2 минуты чтения 12:54 | Обновлено: 13:06
СМИ назвали 2026 год самым тяжелым для России с начала войны

Положение России на фронте и в экономике не является таким устойчивым, как его пытается представить на внутреннюю и внешнюю аудитории Владимир Путин, пишет The Economist со ссылкой на статистику и мнение ученых.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

Экономисты считают, что следующий год окажется для России самым тяжелым с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Со ссылкой на экономиста Олега Вьюгина журналисты отмечают, что Кремль больше не может продолжать войну, «не причиняя боли» россиянам. 

Это убеждение разделяют как оптимисты, так и пессимисты в экономической среде. Если в 2022 году Москве удалось финансово поддерживать свою военную кампанию и платить деньги ее участникам, одновременно сохраняя показатели уровня жизни других россиян, то уже к концу этого года жители России начали замечать ухудшение своего благополучия.

Социолог Владимир Звоновский из Самары со ссылкой на данные недавно проведенного опроса отметил, что доля россиян, заявивших об ухудшении своего благополучия, втрое превысила долю заметивших его улучшение.

При этом Путин заявляет, что экономика страны успешно справляется с возникающими проблемами. Эти слова не соотносятся с реальностью, считают журналисты. Они отмечают, что дефицит российского ВВП приближается к 3% — сам по себе этот показатель не является критическим, однако в сочетании с невозможностью Москвы брать международные кредиты и свободно привлекать иностранные инвестиции говорит о проблемах Кремля.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Повышение налогов, внутренние займы и высокие расходы на поддержку вооруженных сил стимулируют активность экономики, но не влияют на ее эффективность в долгосрочной перспективе. России не удается повысить производительность труда или создать устойчивые активы, в то время как часть уже созданных уничтожается во время боевых действий, которые также приводят к гибели людей.

Заметно и изменение настроений среди людей, отмечает Economist. Раньше россияне говорили, что в их окружении больше сторонников войны, чем ее противников или нейтрально относящихся к боевым действиям — так отвечали 57%, противоположное мнение выражали 39%.

Теперь ситуация изменилась — 55% говорят, что в их окружении больше противников войны или сохраняющих нейтральную позицию, против 45%, замечающих доминирование сторонников вторжения.

40% опрошенных «Левада-центром» респондентов не считают участников войны героями, воспринимая их в качестве угрозы или жертв. Социологи также отметили, что в ходе исследований получили результат, свидетельствующий о наличии 88% желающих завершения войны и смещении повестки на социальные и экономические вопросы. Но лишь 47% были уверены, что Путин сможет это сделать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Yuri Kochetkov / EPA / Scanpix

Посмотрите другие материалы

Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух