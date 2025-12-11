Власти захотели срочно «обелить» криптообменники

В Центробанке заявили о планах как можно быстрее отрегулировать рынок криптовалютных операций в России. Вся инфраструктура для него уже полностью сформирована, но пока не хватает единых и понятных правил, заявил в интервью РИА «Новости» сделал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, регулятор решил не тратить время на экспериментальный режим и сразу перейти к прямому контролю крипторынка.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом Интернет и мемы 6 минут чтения

Регулятор предлагает проводить операции с криптовалютой через уже существующих профессиональных участников рынка. При этом не исключает создания новой категории криптообменников, для которых понадобится отдельная лицензия. Этот вопрос, по словам Чистюхина, обсуждается с Минфином, Росфинмониторингом и другими ведомствами.

Представить ЦБ подчеркнул, что важно установить четкие правила для всех участников рынка. «Для нас принципиально важно “обелить” данный сектор, сделать его регулируемым. Для этого необходимо не только создать правила, как и через кого проходят операции с криптовалютой, но и установить жесткие ограничения и запреты. Все, что будет проходить вне этого контура, будет считаться нелегальной деятельностью», — пояснил он.

Он также отметил, что за российским подходом к регулированию крипторынка внимательно следят международные структуры, включая группу FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Из-за этого у ЦБ просто «не остается времени» на пилотные режимы. Регулятор намерен ускорить подготовку постоянных правил и внести изменения в законы о цифровых финансовых активах и рынке ценных бумаг, а также корректировки в банковское законодательство.