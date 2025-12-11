EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Кремль ответил на план США по выводу российской экономики из кризиса

2 минуты чтения 13:02 | Обновлено: 13:20

Россия заинтересована в возращении в страну иностранных инвестиций, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о наличии у США планов по выводу российской экономики из кризиса. Об этом пишет РБК.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

«Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов», — отметил Песков. Он добавил, что другие инвесторы «моментально» заняли место ушедших из России, но не привел примеров или статистики.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные американские и европейские источники сообщил, что в планах США по мирному урегулированию российско-украинской войны содержатся предложения по поддержке оказавшейся в кризисе экономики России.

По данным журналистов, пункт об этом уже включен в один из документов, которые обсуждаются делегациями США, Европы и Украины. Вашингтон предлагает начать инвестиции американских компаний в стратегические отрасли, добычу редкоземельных металлов, бурение нефтяных скважин в Арктике, а также содействовать восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир.

При этом европейские источники WSJ сомневаются, что эти предложения стоит воспринимать всерьез. Некоторые из них сравнили идеи Вашингтона с планами Трампа развернуть строительство в секторе Газа подобно Ривьере.

Финансировать восстановление Украины США предлагает за счет примерно 200 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Вашингтон хочет также построить новый крупный центр обработки данных, который будет работать от атомной электростанции, находящейся под контролем России. Европейцы планируют настаивать на передаче российских замороженных активов для выдачи Украине кредита на закупку оружия.

Разногласия между делегациями США и европейских стран в этом вопросе привели к ожесточенным дебатам, которые раньше касались территориального вопроса возможного соглашения между Россией и Украиной, пишут журналисты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух