Россия заинтересована в возращении в страну иностранных инвестиций, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о наличии у США планов по выводу российской экономики из кризиса. Об этом пишет РБК.

Здесь дети вешались от голода Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР Политика 26 минут чтения

«Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов», — отметил Песков. Он добавил, что другие инвесторы «моментально» заняли место ушедших из России, но не привел примеров или статистики.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные американские и европейские источники сообщил, что в планах США по мирному урегулированию российско-украинской войны содержатся предложения по поддержке оказавшейся в кризисе экономики России.

По данным журналистов, пункт об этом уже включен в один из документов, которые обсуждаются делегациями США, Европы и Украины. Вашингтон предлагает начать инвестиции американских компаний в стратегические отрасли, добычу редкоземельных металлов, бурение нефтяных скважин в Арктике, а также содействовать восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир.

При этом европейские источники WSJ сомневаются, что эти предложения стоит воспринимать всерьез. Некоторые из них сравнили идеи Вашингтона с планами Трампа развернуть строительство в секторе Газа подобно Ривьере.

Финансировать восстановление Украины США предлагает за счет примерно 200 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Вашингтон хочет также построить новый крупный центр обработки данных, который будет работать от атомной электростанции, находящейся под контролем России. Европейцы планируют настаивать на передаче российских замороженных активов для выдачи Украине кредита на закупку оружия.

Разногласия между делегациями США и европейских стран в этом вопросе привели к ожесточенным дебатам, которые раньше касались территориального вопроса возможного соглашения между Россией и Украиной, пишут журналисты.