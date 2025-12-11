EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ: США придумали план по выводу российской экономики из кризиса

2 минуты чтения 08:52 | Обновлено: 09:05

За последние несколько недель администрация президента США Дональда Трампа передала европейским чиновникам несколько документов, в числе которых оказались планы по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские и европейские источники.

Так, в одном из приложений к мирному соглашению, которое сейчас обсуждают делегации США, Украины и России, предусмотрены меры по выводу российской экономики из кризиса. Среди них — инвестиции американских компаний в стратегические отрасли, добыча редкоземельных металлов, бурение нефтяных скважин в Арктике, а также содействие восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир. 

В другом приложении описаны планы американских компаний использовать примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая строительство нового крупного центра обработки данных. Он должен будет работать от атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем России.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главных диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

The Wall Street Journal пишет, что некоторые европейские чиновники, которые ознакомились с документами, выразили сомнение, стоит ли воспринимать их всерьез. Так, один из чиновников сравнил их с планами Трампа развернуть строительство в секторе Газа подобно Ривьере. Другой чиновник сравнил предложения США по энергетическим сделкам с Ялтинской конференцией 1945 года.

Европа хочет использовать замороженные российские активы для других целей — чтобы предоставить украинскому правительству кредит на закупку оружия. The Wall Street Journal отмечает, что разногласия «вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе». Теперь дебаты посвящены не только территориальным границам, но и бизнесу, пишет издание.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главных диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд