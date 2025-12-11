СМИ: США придумали план по выводу российской экономики из кризиса

За последние несколько недель администрация президента США Дональда Трампа передала европейским чиновникам несколько документов, в числе которых оказались планы по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские и европейские источники.

Так, в одном из приложений к мирному соглашению, которое сейчас обсуждают делегации США, Украины и России, предусмотрены меры по выводу российской экономики из кризиса. Среди них — инвестиции американских компаний в стратегические отрасли, добыча редкоземельных металлов, бурение нефтяных скважин в Арктике, а также содействие восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир.

В другом приложении описаны планы американских компаний использовать примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая строительство нового крупного центра обработки данных. Он должен будет работать от атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем России.

The Wall Street Journal пишет, что некоторые европейские чиновники, которые ознакомились с документами, выразили сомнение, стоит ли воспринимать их всерьез. Так, один из чиновников сравнил их с планами Трампа развернуть строительство в секторе Газа подобно Ривьере. Другой чиновник сравнил предложения США по энергетическим сделкам с Ялтинской конференцией 1945 года.

Европа хочет использовать замороженные российские активы для других целей — чтобы предоставить украинскому правительству кредит на закупку оружия. The Wall Street Journal отмечает, что разногласия «вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе». Теперь дебаты посвящены не только территориальным границам, но и бизнесу, пишет издание.