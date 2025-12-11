EN
Общество

СМИ: бывший российский военный искал дезертиров и пытал их родственников

2 минуты чтения 13:57

В Забайкальском крае застрелили 34-летнего контрактника Константина Эктова, который занимался поиском военных, сбежавших с фронта, и, как утверждают жители региона, участвовал в пытках их родных. Об этом пишут «Люди Байкала».

По данным издания, Эктов подписал контракт с Минобороны в 2023 году и воевал в штурмовой роте, но после тяжелых ранений ног его «списали» с фронта и перевели на тыловую работу в Забайкалье. После этого Эктова был включен в состав специальной оперативно-розыскной группы при воинской части, которая «охотилась» на дезертиров. 

Во время таких рейдов силовики действовали в гражданской одежде и, по словам свидетелей, даже не предоставляли документы. Несколько семей рассказали журналистам, что участники группы Эктова похищали родственников беглых военных, избивали их и пытали током ради информации.

Так, в селе Трубачево группа Эктова искала 24-летнего контрактника Петра Муратова. По словам его семьи, оперативники увезли троюродного брата Муратова, 24-летнего Павла Вторушина, и в течение часа пытали его электрошокером, требуя назвать местонахождение Петра. Самого Муратова позже нашли, избили, заковали в наручники и увезли в багажнике машины. Его бабушка рассказала журналистам, что розыскники «бьют их как собак». Сейчас, по данным издания, Муратов снова оказался на фронте.

Аналогичный рейд прошел в селе Новоширокинское. Там искали контрактника Алексея Ощепкова, сбежавшего домой после тяжелого ранения. Его отца задержали по дороге и в микроавтобусе подвергли пыткам. По данным издания «Люди Байкала», мужчине надели на пальцы металлические зажимы, подключенные к электричеству, били током, несколько раз доводили до потери сознания. То же самое происходило с другом Ощепкова. Оба утверждают, что среди участников пыток они узнали по фотографиям Константина Эктова.

Жители региона считают, что убийство Эктова стало местью. Подозреваемый в убийстве, 31-летний Владимир Попов, сам военнослужащий, заявил, что заплатил Эктову, чтобы тот не отправлял его на фронт и не трогал его семью. По словам Попова, во время одного из рейдов Эктов пришел к нему домой и сломал ногу его 80-летней бабушке, ударив ее дверью. «Каждый мужчина должен защитить свою семью», — сказал он. И добавил, что не сожалеет об убийстве.

После смерти Эктова, утверждают собеседники из Забайкалья, оперативно-розыскные группы в селах не появлялись. В местных пабликах, как отмечают «Люди Байкала», гибель контрактника встретили одобрительными комментариями. В Магадане, где Эктова похоронили 2 декабря, его назвали «героем, погибшим на СВО».

