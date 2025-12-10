В России захотели запретить международные звонки без согласия абонента

Правительство России предложило запретить международные входящие звонки без согласия абонента, сообщил вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», — сказал он.

Также новый пакет мер по борьбе с мошенниками предполагает обязательную маркировку вызовов из-за границы. Дополнительно правительство хочет ввести детские sim-карты, благодаря которым родители смогут оградить детей от нежелательного контента без подачи дополнительных заявлений.

Ранее о блокировке входящих международных вызовов говорил Владимир Путин, но он делал акцент на звонках от абонентов «из недружественных стран». На встрече с членами Совета по правам человека Путин сказал, что второй пакет мер «по защите граждан в цифровой среде» разработан и проходит обсуждение, а в ближайших планах – третий. Что будет в нем, на данный момент неизвестно.

Первый пакет мер начал действовать с июня 2025 года. Он позволил россиянам отказываться от получения смс-сообщений, нежелательных звонков и оформления новых sim-карт на «Госуслугах».

В рамках борьбы с мошенничеством депутаты Госдумы предложили заблокировать международную связи на стационарных телефонах. Все из-за того, что мошенники якобы перешли на стационарную связь после того, как Роскомнадзор заблокировал звонки в WhatsApp и Telegram ради «противодействия преступникам».