В Кремле ответили на слова о возможности Киева прослушивать российских чиновников

2 минуты чтения 09:45

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал RTVI слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев может прослушивать российских чиновников.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — заявил Песков.

Ранее Буданов ответил корреспонденту «РБК-Украина» на вопрос о том, могут ли украинские спецслужбы прослушивать Кремль. «Можем, да. Мы за это деньги получаем», — заявил тогда глава ГУР.

На его слова отреагировал также замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он заявил, что у России есть все средства, чтобы не допустить прослушивания, и назвал заявление Буданова «игрой внутреннего потребителя на население Украины».

«Одновременно [это] игра на страны Запада и Европы о том, что прослушивают соответствующие спецслужбы Российской Федерации. Я думаю, что это никоим образом не соответствует действительности, это не будет допущено», — добавил Швыткин.

Украинские СМИ отметили, что Буданов рассказал о возможности прослушивать кремлевских чиновников на фоне публикаций западных медиа о том, что Украина могла передать журналистам запись телефонных разговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым и спецпосланником Кириллом Дмитриевым.

Так, Telegraph писал, что украинская разведка часто публикует аудиозаписи, приписываемые российским военным. Издание отмечает, что спецслужбы Украины «продемонстрировали большие успехи в выявлении российских генералов, которые использовали для связи на поле боя мобильные телефоны, а не зашифрованные радиопереговоры».

