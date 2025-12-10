EN
Pinterest предсказал тренды 2026 года

2 минуты чтения 12:12 | Обновлено: 12:24
Pinterest предсказал тренды 2026 года

Соцсеть Pinterest сделала прогноз на будущий год и составила список из 21 тренда, которые, по мнению платформы, станут популярными. Отмечается, что люди будут искать «комфорт, аутентичность и оптимизм, чтобы заглушить постоянный шум окружающего мира и социальных сетей».

Эти три направления определят основные тренды. Аналитики Pinterest подчеркивают, что комфорт является «основной эмоциональной опорой потребителей». В описании этого направления сказано, что в последние несколько лет наблюдается рост ностальгических трендов, поскольку люди скучают по более простым временам. В будущем, как отмечает Pinterest, ностальгия «трансформируется в “возрождение”, слияние прошлого и настоящего, чтобы подготовиться к неизвестному будущему».

В рамках этого направления аналитики обещают всплеск популярности «прорезиненного» нейл-арта и 3D-ювелирных изделий, декора для дома в цирковом стиле, одежды в стиле ретро, ​​классических игрушек 1960-х и переработанных детских нарядов. Также Pinterest предсказывает возрождение переписки по обычной почте и рост популярности изысканных конвертов, специальных бланков и большого числа марок.

Кроме того, в Pinterest считают, что в 2026 году люди будут воспринимать тренды не как культурные предписания, а как возможность для формирования идентичности и самовыражения.

В связи с этим аналитики предсказывают слияние африканского и богемного стилей при оформлении жилья. Так, в последнее время на платформе стали популярны запросы вроде «гостиная в африканском бохо» и «декор дома в стиле афро-шик». Также популярность наберет стиль гламоратти с его строгими костюмами, водолазки станут основой для многих нарядов, а украшения будут более массивными. Кроме того, зумеры и миллениалы будут одеваться в цвет хаки из-за любви к путешествиям.

В Pinterest отметили, что представители этих двух поколений устали от необходимости следовать трендам, поэтому в 2026 году они будут их самостоятельно интерпретировать. Из-за этого в моду войдет макияж с яркими тенями для век и двухцветной помадой, а также маникюр разных оттенков.

В то же время мужчины поколения бэби-бумеров и миллениалов будут дополнять свои образы винтажными булавками, хрустальными зажимами и фамильными брошами. Модными будут считаться куртки-бомберы с кружевными воротниками и вязаные чехлы на телефоны.

Также зумеры и миллениалы будут смешивать духи, создавая уникальные формулы, и отдадут предпочтение готическому стилю «с оттенком глянцевого гламура» в макияже и одежде.

При этом в поисках «здравого оптимизма» люди будут отдавать предпочтение холодным оттенкам и аксессуарам, вдохновленным льдом. Также будут популярны темы природы и животных или космоса при создании образов. Вечеринки станут более роскошными и получат винтажную театральную эстетику, а зумеры и миллениалы будут активно заниматься экстремальным туризмом и путешествовать ради острых ощущений.

Фото:Chris Chow / Unsplash

