Политика

СМИ узнали подробности последнего мирного предложения США

2 минуты чтения 12:53 | Обновлено: 14:36

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американские, украинские и европейские источники пишет о приближении мирной сделки между Россией и Украиной. Он отмечает, что президент США Дональд Трамп «еще может все испортить», но его усилия по окончанию войны «выглядят многообещающе».

«Самая большая ошибка, которую может совершить Трамп, — это настаивать на том, что либо сейчас, либо никогда. Дипломатия так не работает, как и хороший бизнес», — считает Игнатиус.

По его мнению, посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые приезжали в Москву в начале декабря для переговоров с Владимиром Путиным, вероятно, понимают, что Украине нужны гарантии безопасности и экономического развития в будущем. По мнению колумниста, сделка провалится, если президент Украины Владимир Зеленский не сможет убедить страну в эффективности потенциального соглашения.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

По словам неназванного украинского чиновника, сейчас переговорный пакет состоит из трех документов: мирного плана, гарантий безопасности и плана экономического восстановления Украины. Игнатиус перечислил пункты, которые обсуждались во время недавней серии встреч между российской, украинской и американской делегациями в разных составах.

Так, согласно пакету, Украина может вступить в Евросоюз в 2027 году. Это беспокоит некоторые страны ЕС, в частности Венгрию, но Трамп надеется преодолеть сопротивление Будапешта. Членство в Евросоюзе, отмечает Игнатиус, положительно скажется на развитии торговли и инвестициях, а также поможет Украине бороться с коррупцией.

Следующий пункт — предоставление гарантий безопасности со стороны США по аналогии с пятой статьей Североатлантического договора. Европейские союзники Украины, в свою очередь, должны подписать отдельные гарантии безопасности.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Далее в документах указано, что суверенитет Украины должен быть «защищен от любого российского вето». В рамках этого пункта переговорщики обсуждают ограничение численности ВСУ, однако Киев отказывается от любых ограничений армии, как того хочет Россия, пишет Игнатиус.

Также план подразумевает создание демилитаризованной зоны на протяжении всей линии прекращения огня. За этой зоной будет организована еще одна — там будет запрещено размещать тяжелое вооружение. «Неотъемлемой» частью сделки WP называет обмен территориями, однако отмечается, что Украина и США пока не договорились о конкретных границах.

Помимо этого, в документах говорится о том, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция не будет находиться под контролем России. Управление ЗАЭС могут передать США. Последний пункт — привлечение инвестиций в экономику Украины, которым займется США. Причем одним из источников финансирования могут стать замороженные в Европе российские активы.

