Общество

Люди обошли сурикатов и уступили бобрам в моногамии

2 минуты чтения 17:14 | Обновлено: 17:17

Люди оказались одними из самых моногамных млекопитающих, примерно на уровне бобров и сурикатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свежее исследование Кембриджского университета.

По расчетам ученых, показатель моногамии у людей составляет 66%. У бобров он равен 72%, а у сурикатов — 60%. Все три вида авторы работы относят к «премьер-лиге» моногамии. При этом у ближайших родственников человека показатели существенно ниже. Так, у шимпанзе это около 4%, а у горных горилл — лишь 6%. Довольно неразборчивыми в связях оказались и дельфины, их уровень моногамности не превышает 4%.

Исследование опирается на анализ данных о 94 человеческих популяциях, как современных, так и археологических. Ученые сравнивали долю полнородных и сводных братьев и сестер у людей и животных. Чем больше детей, имеющих обоих общих родителей, тем более моногамным считается вид. Такой подход, по словам авторов работы, позволяет количественно оценить долговременные модели спаривания у разных млекопитающих.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
Интернет и мемы6 минут чтения

Руководитель исследования, эволюционный антрополог Марк Дайбл, отмечает, что брачные и партнерские практики у людей сильно различаются в разных обществах. Однако в совокупности генетические данные указывают на то, что именно устойчивые парные связи являются доминирующей моделью. Дайбл добавляет, что самый низкий показатель полнородных братьев и сестер среди всех изученных человеческих групп (26%) все равно оказался выше, чем у самых моногамных из немоногамных видов животных, где этот показатель не превышает 22%.

По словам исследователей, моногамия давно рассматривается как одна из предпосылок развития социальной кооперации у людей. Авторы работы отмечают, что полученные ими данные частично подтверждают этот тезис. Устойчивые парные связи, вероятно, сыграли роль в формировании сложных форм взаимодействия, расширенных родственных сетей и культурных институтов, резюмируют авторы работы.

