Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

На кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии анонсировали первую в истории англоязычную экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Знаменитый американский актер Джонни Депп сыграет в проекте главную роль, сообщает Variety.
По данным издания, съемки фильма должны стартовать в конце 2026 года. Депп, широко известный зрителям по роли капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря», выступит также в статусе продюсера экранизации.
Кроме того, в работе над картиной примут участие ассистент Деппа Стивен Дойтерс и продюсер Стивен Малит. Кто займет кресло режиссера, пока неизвестно. Создатели утверждают, что их экранизация «Мастера и Маргариты» сохранит основные линии булгаковского сюжета.
Действие развернется сразу в двух мирах: в Москве 1930-х годов, куда возвращается Воланд со своим говорящим котом, и в Иерусалиме времен Понтия Пилата. Третья сюжетная линия будет полностью посвящена Мастеру, влюбленному в Маргариту.
Авторы уже называют будущую экранизацию «темной комедией», которая будет наполнена философской глубиной.
Депп постепенно возвращается на большие киноэкраны после того, как 1 июня 2022 года выиграл дело о клевете против своей бывшей жены актрисы Эмбер Херд, которая обвиняла его в домашнем насилии. Присяжные признали ее виновной в клевете и обязали заплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Спустя год стороны договорились, что Херд заплатит Деппу один миллион долларов, который актер направит на благотворительность.