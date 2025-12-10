EN
Общество

Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

2 минуты чтения 23:04 | Обновлено: 23:05

На кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии анонсировали первую в истории англоязычную экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Знаменитый американский актер Джонни Депп сыграет в проекте главную роль, сообщает Variety.

По данным издания, съемки фильма должны стартовать в конце 2026 года. Депп, широко известный зрителям по роли капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря», выступит также в статусе продюсера экранизации. 

Кроме того, в работе над картиной примут участие ассистент Деппа Стивен Дойтерс и продюсер Стивен Малит. Кто займет кресло режиссера, пока неизвестно. Создатели утверждают, что их экранизация «Мастера и Маргариты» сохранит основные линии булгаковского сюжета. 

Действие развернется сразу в двух мирах: в Москве 1930-х годов, куда возвращается Воланд со своим говорящим котом, и в Иерусалиме времен Понтия Пилата. Третья сюжетная линия будет полностью посвящена Мастеру, влюбленному в Маргариту. 

Ни жив, ни мертв
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
Криминал11 минут чтения

Авторы уже называют будущую экранизацию «темной комедией», которая будет наполнена философской глубиной.

Депп постепенно возвращается на большие киноэкраны после того, как 1 июня 2022 года выиграл дело о клевете против своей бывшей жены актрисы Эмбер Херд, которая обвиняла его в домашнем насилии. Присяжные признали ее виновной в клевете и обязали заплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Спустя год стороны договорились, что Херд заплатит Деппу один миллион долларов, который актер направит на благотворительность.

