Общество

Россиянин заблудился в тайге и провел там три дня на 40-градусном морозе

2 минуты чтения 11:34

Житель Хабаровска, отправившийся на заработки в Амурскую область, заблудился в тайге и провел там три дня. Температура в этой местности ночью опускалась ниже 40 градусов, сообщает агентство Amur.life.

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
Общество

Юрий, работавший охранником, 3 декабря решил отправиться в магазин поселка Экимчан, который располагается в 70 километрах от его места работы. Туда его отвезли на попутке, но на обратном пути подвезли лишь до вахтового поселка в 10 километрах от нужной точки.

В шесть часов вечера 42-летний мужчина начал пытаться самостоятельно найти дорогу до места работы — он прошел в нужном направлении два километра и свернул в сторону золотодобывающего полигона. Утопая в снегу, он прошел еще восемь километров, вышел на сопку и начал блуждать вокруг нее.

При этом Юрий не рассчитывал на то, что ему придется провести на улице долгое время — мужчина даже не взял с собой теплые перчатки. У него не было спичек и воды, а купленную еду он потерял по дороге, питаться пришлось снегом.

На месте работы о пропаже Юрия узнали на следующий день, а в полицию обратились лишь 5 декабря. К моменту, когда его нашли полицейские, у мужчины уже не было сил самостоятельно передвигаться.

Ни жив, ни мертв
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
Криминал

В полиции журналистам рассказали, что Юрия удалось обнаружить по оставленным им следам — на дорогу полицейским пришлось потратить около пяти часов. Мужчина позвал их голосом и попросил прикурить сигарету. Обратно его пришлось нести, руки мужчины покрылись льдом, а пальцы не сгибались.

Полицейским помог водитель проезжающей машины. Юрия доставили в Селемджинскую районную больницу. Всего с момента исчезновения до обнаружения мужчины прошло около 70 часов. В разговоре с агентством полицейские предположили, что еще одну ночь Юрий вряд ли смог бы пережить.

Врачи зафиксировали у мужчины сильное обморожение ног, сейчас врачи решают, удастся ли их сохранить, рассматривается и вопрос об ампутации. 8 декабря Юрия перевезли в Амурскую областную клиническую больницу.

