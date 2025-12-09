EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Чеченский член «Альтернативы для Германии» пообещал «очистить Германию»

2 минуты чтения 19:27 | Обновлено: 19:59
Чеченский член «Альтернативы для Германии» пообещал «очистить Германию»

Ноа Кригер год назад вступил в самую известную и противоречивую немецкую партию «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Однако «Ноа Кригер» — лишь псевдоним, за которым скрывается 36-летний Мурад Дадаев. Он может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, говорится в расследовании «Важных историй».

За счет националистических высказываний Дадаев быстро набрал аудиторию в социальных сетях и привлек внимание звезд крайне правой политики в Бундестаге. 

«Будем депортировать людей, которые не умеют себя вести. Будем очищать Германию от всех недостойных людей, чтобы у нас была великая, достойная страна», — заявлял он в интервью в начале октября.

Сам Дадаев родился и вырос в Чечне. Его старший брат Сулейман Дадаев — соучастник громкого заказного убийства Умара Исраилова, которого застрелили в Вене в 2009 году. Исраилов воевал на стороне Ичкерии, но был взят в плен и, как пишет «The New York Times», после пыток поступил на службу телохранителем Рамзана Кадырова. 

В 2004 году Исраилов бежал из Чечни в Европу. В изгнании он свидетельствовал, что Рамзан Кадыров лично участвовал в пытках и внесудебных казнях чеченцев. В 2011 году Сулейман Дадаев получил в Австрии 19 лет тюрьмы за соучастие в убийстве Исраилова.

Дадаев-Кригер переехал в Европу вместе с братом. Окончил университет в Ганновере по специальности «Юриспруденция», поэтому в социальных сетях представляется адвокатом. При этом в анкетах с автобиографическими данными он указывал только год учебы в Чеченском государственном университете в Грозном, отмечают «Важные истории». 

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

В политику Дадаев подался примерно год назад и публично поддержал Россию. Он говорил, что восхищается Владимиром Путиным и жаловался, что США заставили Германию отказаться от дешевого российского газа.

Если раньше он носил густую бороду и занимался в Грозном единоборствами вместе с бойцами кадыровского клуба «Ахмат», то теперь его стиль кардинально изменился. Он ходит в элегантных пальто, курит сигары и принимает посетителей на своей вилле XIX века в стиле необарокко недалеко от центра Ганновера. 

Изначально виллу арендовали для встреч членов партии «АдГ», но со временем там все чаще стали появляться люди, связанные с Кадыровым. Так, по данным издания, в гости к Дадаеву-Кригеру приезжал Саид-Магомед Ибрагимов — охранник Абузайда Висмурадова и Магомеда Даудова, которые являются самыми доверенными людьми Кадырова. Также источник «Важных историй» в чеченской диаспоре утверждает, что Дадаев близко знаком с Хусейном Агаевым — его называют новым наместником Кадырова в Германии.

Дадаев в разговоре с изданием объяснил, что общается с разными людьми, везде занимая нейтралитет. Однако он добавил, что думает выйти из партии «АдГ». В последнее время однопартийцы просят его воздержаться от слишком радикальных высказываний, а поддержка России в Германии уже не так популярна. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:@krieger_advokat / Instagram

Посмотрите другие материалы

23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд