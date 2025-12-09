Чеченский член «Альтернативы для Германии» пообещал «очистить Германию»

Ноа Кригер год назад вступил в самую известную и противоречивую немецкую партию «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Однако «Ноа Кригер» — лишь псевдоним, за которым скрывается 36-летний Мурад Дадаев. Он может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, говорится в расследовании «Важных историй».

За счет националистических высказываний Дадаев быстро набрал аудиторию в социальных сетях и привлек внимание звезд крайне правой политики в Бундестаге.

«Будем депортировать людей, которые не умеют себя вести. Будем очищать Германию от всех недостойных людей, чтобы у нас была великая, достойная страна», — заявлял он в интервью в начале октября.

Сам Дадаев родился и вырос в Чечне. Его старший брат Сулейман Дадаев — соучастник громкого заказного убийства Умара Исраилова, которого застрелили в Вене в 2009 году. Исраилов воевал на стороне Ичкерии, но был взят в плен и, как пишет «The New York Times», после пыток поступил на службу телохранителем Рамзана Кадырова.

В 2004 году Исраилов бежал из Чечни в Европу. В изгнании он свидетельствовал, что Рамзан Кадыров лично участвовал в пытках и внесудебных казнях чеченцев. В 2011 году Сулейман Дадаев получил в Австрии 19 лет тюрьмы за соучастие в убийстве Исраилова.

Дадаев-Кригер переехал в Европу вместе с братом. Окончил университет в Ганновере по специальности «Юриспруденция», поэтому в социальных сетях представляется адвокатом. При этом в анкетах с автобиографическими данными он указывал только год учебы в Чеченском государственном университете в Грозном, отмечают «Важные истории».

В политику Дадаев подался примерно год назад и публично поддержал Россию. Он говорил, что восхищается Владимиром Путиным и жаловался, что США заставили Германию отказаться от дешевого российского газа.

Если раньше он носил густую бороду и занимался в Грозном единоборствами вместе с бойцами кадыровского клуба «Ахмат», то теперь его стиль кардинально изменился. Он ходит в элегантных пальто, курит сигары и принимает посетителей на своей вилле XIX века в стиле необарокко недалеко от центра Ганновера.

Изначально виллу арендовали для встреч членов партии «АдГ», но со временем там все чаще стали появляться люди, связанные с Кадыровым. Так, по данным издания, в гости к Дадаеву-Кригеру приезжал Саид-Магомед Ибрагимов — охранник Абузайда Висмурадова и Магомеда Даудова, которые являются самыми доверенными людьми Кадырова. Также источник «Важных историй» в чеченской диаспоре утверждает, что Дадаев близко знаком с Хусейном Агаевым — его называют новым наместником Кадырова в Германии.

Дадаев в разговоре с изданием объяснил, что общается с разными людьми, везде занимая нейтралитет. Однако он добавил, что думает выйти из партии «АдГ». В последнее время однопартийцы просят его воздержаться от слишком радикальных высказываний, а поддержка России в Германии уже не так популярна.