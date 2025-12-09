EN
СМИ сообщили о подготовке России к минированию мостов и железных дорог в Европе

2 минуты чтения 12:30

Европейские разведки считают, что российские агенты могут готовить новые диверсии в Европе. Потенциальной целью они назвали автомобильные мосты и железнодорожные пути, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов и источники в силовых структурах.

Жест варварства
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
Криминал10 минут чтения

Полученные разведданные указывают на то, что Россия планирует диверсии на годы вперед, считают в Европе. Европейские агенты следят за попытками выявить слабые места в конструкциях мостов и путей, которые затем могут быть использованы для минирования. 

Также правительственные агентства пытаются отследить попытки России внедрить в европейские страны высококвалифицированных «спящих агентов». Со ссылкой на секретный отчет НАТО FT пишет, что в блоке рассматривается вероятность того, что Москва готовится к началу войны с Европой в 2029 году.

Европейские власти считают, что Россия несет ответственность за серию диверсий, произошедших на континенте с 2022 года, рост количества таких случаев наблюдался в 2024 году.

При этом одной из целей действий Москвы в Европе считают возникновение паники и хаоса как среди населения, так и в рядах чиновников. Из-за этого, как считают журналисты, правительства сообщают не обо всех диверсиях, связанных с Россией, чтобы не выполнять эту задачу за нее.

После высылки агентов Главного управления Генштаба России (более известного под старым названием ГРУ), работающих под дипломатическим прикрытием, Россия начала полагаться на вербовку через третьих лиц и ФСБ. Эта схема снижает точность и приводит к сотрудничеству с неквалифицированными агентами, но позволяет охватить значительное большее количество людей, готовых к сотрудничеству. 

Исполнители же являются, как правило, молодыми людьми, завербованными онлайн и не имеющими никаких связей с Россией. Они живут в ЕС по ВНЖ, могут перемещаться по всему Евросоюзу — из-за этого разведкам сложно идентифицировать их заранее.

Горящие новости
