Названа отказавшаяся конфисковать российские миллиарды страна G7

2 минуты чтения 09:45

Правительство Японии отказалось поддержать план Евросоюза по конфискации замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационного кредита», пишет Politico со ссылкой на источники среди европейской дипломатии.

В японской юрисдикции хранятся около 30 российских миллиардов, но министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что ее страна не согласится на их конфискацию из-за юридической сложности вопроса.

Отказ Токио ставит под сомнение реализуемость всего плана ЕС по выдаче кредита Киеву за счет российских замороженных средств, считают журналисты. Это связано и с позицией премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Политик продолжает требовать предоставления гарантий для снятия вето с плана ЕС. Он уверен, что в изначальном виде план содержит слишком большие риски для его страны, и заявляет о необходимости предоставления гарантий, которые бы не оставили Бельгию один на один с возможным иском России за конфискацию средств.

Одним из способов договориться с де Вевером было более активное участие в плане стран G7, но отказ Японии и заявление США о сокращении финансирования Украины оставляют ЕС единственным ответственным за финансирование Киева по схеме «репарационного кредита», пишет Politico.

ЕС хочет согласовать план в ближайшие недели, поскольку украинский бюджет находится на грани серьезного кризиса. В следующем году бюджетный дефицит в Украине достигнет почти 72 миллиардов евро — без поступления дополнительного финансирования Киев будет вынужден сокращать расходы уже в апреле.

План ЕС поддержали входящие в G7 Великобритания и Канада. Условие — согласование схемы финансирования Украины внутри Евросоюза, которое потребует согласия всех входящих в объединение стран, в том числе и активно возражающей Бельгии, в юрисдикции которой находится значительная часть российских активов.

