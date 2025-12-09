Названа отказавшаяся конфисковать российские миллиарды страна G7

Правительство Японии отказалось поддержать план Евросоюза по конфискации замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационного кредита», пишет Politico со ссылкой на источники среди европейской дипломатии.

В японской юрисдикции хранятся около 30 российских миллиардов, но министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что ее страна не согласится на их конфискацию из-за юридической сложности вопроса.

Отказ Токио ставит под сомнение реализуемость всего плана ЕС по выдаче кредита Киеву за счет российских замороженных средств, считают журналисты. Это связано и с позицией премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Политик продолжает требовать предоставления гарантий для снятия вето с плана ЕС. Он уверен, что в изначальном виде план содержит слишком большие риски для его страны, и заявляет о необходимости предоставления гарантий, которые бы не оставили Бельгию один на один с возможным иском России за конфискацию средств.

Одним из способов договориться с де Вевером было более активное участие в плане стран G7, но отказ Японии и заявление США о сокращении финансирования Украины оставляют ЕС единственным ответственным за финансирование Киева по схеме «репарационного кредита», пишет Politico.

ЕС хочет согласовать план в ближайшие недели, поскольку украинский бюджет находится на грани серьезного кризиса. В следующем году бюджетный дефицит в Украине достигнет почти 72 миллиардов евро — без поступления дополнительного финансирования Киев будет вынужден сокращать расходы уже в апреле.

План ЕС поддержали входящие в G7 Великобритания и Канада. Условие — согласование схемы финансирования Украины внутри Евросоюза, которое потребует согласия всех входящих в объединение стран, в том числе и активно возражающей Бельгии, в юрисдикции которой находится значительная часть российских активов.