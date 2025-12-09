Россияне начали позволять себе больше «маленьких радостей»

Доля россиян, еженедельно позволяющих себе «покупки для настроения», в 2025 году увеличилась вдвое, пишут «Известия» со ссылкой на исследование платежного сервиса «Долями».

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом Интернет и мемы 6 минут чтения

К «маленьким радостям» авторы исследования отнесли одежду, обувь, парфюмерию и гаджеты. Рост доли покупающих такие товары каждую неделю эксперты связывают с развитием онлайн-торговли и ростом популярности маркетплейсов.

Всего такие покупки делают 58% опрошенных россиян, 39% совершают их каждую неделю, 19% — на ежедневной основе. Чаще всего в списке «вещей для радости» оказываются предметы, связанные с внешним видом и комфортом.

Одежду и обувь выбрали 60% респондентов, 34% рассказали о купленной косметике и парфюмерии, электронику и гаджеты предпочли 26% опрошенных. Почти половина участников исследования (46%) тратят деньги на себя в интернете.

Чаще всего поводом для покупки становятся хорошее настроение или какое-либо достижение в жизни, пишут «Известия». При этом 21% опрошенных уточнил, что «маленькие траты» совершаются под влиянием негативных эмоций, стресса или недомогания.

От спонтанной покупки россиян удерживает высокая цена, на этот фактор указали 69% опрошенных. Из-за этого жители России начали покупать «радости» для себя чаще, но на меньшие суммы. 60% респондентов тратят не более двух тысяч рублей за раз, ранее таких было всего 11%.

Треть россиян выбирают покупки на сумму от двух до пяти тысяч рублей, более крупные стали более редкими — выйти за лимит в 10 тысяч на одну покупку готовы лишь 2% опрошенных. Почти половина респондентов предпочитает полностью отдать деньги за товар сразу, оплату частями выбрали четверть респондентов. Средний чек вырос на 2,7 раза и составил 11,4 тысяч рублей при оплате через «Долями» и 4,3 тысячи рублей при оплате картой.