Власти упрекнули жителей Суджи за отказ защищать свои дома от ВСУ

Около 200 жителей Глушковского и Суджанского районов вышли на стихийный митинг в центре Курска. После того, как губернатор Курской области Александр Хинштейн отменил денежные выплаты жителям приграничья, пострадавшим от действий ВСУ, люди принесли письменные обращения на имя Владимира Путина с требованием сохранить эту меру финансовой поддержки. Видео с митинга опубликовал курский активист Владимир Синельников в своем телеграм-канале.
Собравшиеся жаловались не только на отмену выплат, но и на отсутствие юридического статуса для пострадавших от вторжения украинских военных в Курскую область. Они также требовали пересмотра критериев выдачи жилищных сертификатов и списания ипотечных кредитов за утраченное или недоступное для жизни жилье.
К участникам схода вышли глава Суджанского района Алексей Спиридонов и главная советница губернатора региона Виктория Пенькова. Как рассказал житель Суджи, чиновники не смогли ответить на вопросы собравшихся, посоветовав им обращаться в федеральный центр. Пенькова же объявила участникам протеста, что «мужчинам нужно было не бежать от ВСУ, а защищать свои дома». Каким образом безоружные люди должны были обороняться, Пенькова не объяснила.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с января 2026 года местные жители, потерявшие имущество в результате действий ВСУ, перестанут получать ежемесячно по 65 000 рублей. Эти деньги, по словам Хинштейна, власти планируют «перераспределить», чтобы дать «новый импульс экономике региона».
Спустя две недели после вторжения ВСУ в Курскую область замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров сообщил, что из приграничных районов отселили более 120 тысяч мирных жителей. В марте 2025 председатель областного правительства Александр Чепик заявил, что с августа прошлого года дома покинули почти 152,6 тысячи жителей приграничья.