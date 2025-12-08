Власти упрекнули жителей Суджи за отказ защищать свои дома от ВСУ

Около 200 жителей Глушковского и Суджанского районов вышли на стихийный митинг в центре Курска. После того, как губернатор Курской области Александр Хинштейн отменил денежные выплаты жителям приграничья, пострадавшим от действий ВСУ, люди принесли письменные обращения на имя Владимира Путина с требованием сохранить эту меру финансовой поддержки. Видео с митинга опубликовал курский активист Владимир Синельников в своем телеграм-канале.

Собравшиеся жаловались не только на отмену выплат, но и на отсутствие юридического статуса для пострадавших от вторжения украинских военных в Курскую область. Они также требовали пересмотра критериев выдачи жилищных сертификатов и списания ипотечных кредитов за утраченное или недоступное для жизни жилье.

К участникам схода вышли глава Суджанского района Алексей Спиридонов и главная советница губернатора региона Виктория Пенькова. Как рассказал житель Суджи, чиновники не смогли ответить на вопросы собравшихся, посоветовав им обращаться в федеральный центр. Пенькова же объявила участникам протеста, что «мужчинам нужно было не бежать от ВСУ, а защищать свои дома». Каким образом безоружные люди должны были обороняться, Пенькова не объяснила.

Ни жив, ни мертв В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так Криминал 11 минут чтения

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с января 2026 года местные жители, потерявшие имущество в результате действий ВСУ, перестанут получать ежемесячно по 65 000 рублей. Эти деньги, по словам Хинштейна, власти планируют «перераспределить», чтобы дать «новый импульс экономике региона».

Спустя две недели после вторжения ВСУ в Курскую область замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров сообщил, что из приграничных районов отселили более 120 тысяч мирных жителей. В марте 2025 председатель областного правительства Александр Чепик заявил, что с августа прошлого года дома покинули почти 152,6 тысячи жителей приграничья.