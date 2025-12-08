Кремль оценил перспективы «реставрации» отношений с США

В Кремле считают, что новая редакция Стратегии национальной безопасности США, опубликованная в начале декабря, открывает перспективу для нормализации и восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова пишет РБК.

При этом Песков отметил, что в Москве опасаются возможной «недолговечности» принятой Стратегии, поскольку она может измениться после прихода к власти в США новой администрации. Следующие президентские выборы в этой стране намечены на ноябрь 2028 года, а инаугурация избранного на них главы государства на январь 2029 года.

«Мы понимаем, что при устранении раздражителей, которые имеются, перед нами действительно может открыться перспектива для реставрации наших отношений», — заявил Песков. Он также отметил, что публикация Стратегии вызвала в Кремле оптимизм, поскольку документ соответствует точке зрения Кремля.

Текст Стратегии, опубликованный на сайте Белого дома, закрепляет стремление властей США к нормализации отношений с Россией. Ключевым интересом Вашингтона в нем заявлено прекращение российско-украинской войны и «установление стратегической стабильности с Россией».

Также из содержания Стратегии следует, что США видят себя посредником в отношениях между Россией и Европой. Это, по мнению Белого дома, необходимо для предотвращения возможных конфликтов между Москвой и европейскими государствами.

Журналисты «Важных историй» отмечали, что предыдущая редакция Стратегии, действовавшая в период президентства Джо Байдена, содержала критику развязанной Россией войны, а в качестве приоритета для чиновников в ее тексте было заявлено сдерживание Москвы.

В Стратегии администрация Трампа также заявила о риске исчезновения европейской цивилизации в течение ближайших 20 лет. По мнению американских чиновников, это может произойти из-за того, что страны ЕС не хотят менять свою миграционную и демографическую политику.