Общество

Мать и бабушка решили избавиться от новорожденного из-за отсутствия денег

2 минуты чтения 19:34 | Обновлено: 19:35

В Татарстане местные силовики задержали 55-летнюю гражданку одной из стран Центральной Азии, чье имя не называется. Она призналась в том, что накануне оставила в подъезде жилого дома сумку с собственным новорожденным внуком, сообщает местный новостной портал «Татар-информ» со ссылкой на силовые структуры.

Накануне республиканская прокуратура сообщила, что в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Ленина в городе Альметьевске случайный прохожий обнаружил младенца. Мужчина вызвал экстренные службы и ребенка оперативно доставили в больницу. Как уточнили в ведомстве, жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает.

По факту произошедшего силовиками была организована проверка, в ходе которой удалось разыскать женщину, которая бросила ребенка. После задержания она рассказала, что младенца родила ее 25-летняя дочь. По словам задержанной, будучи беременной, будущая мать не стала вставать на учет в женской консультации, так как не собиралась оставлять ребенка.

Бабушка новорожденного пояснила, что это уже третий внук, а в семье нет денег на воспитание такого количества детей, поэтому они вместе с дочерью решили от него избавиться. Сразу после родов, которые прошли дома, бабушка положила новорожденного в сумку и решила отнести в ближайшую больницу. Однако, подойдя к зданию медучреждения, она решила, что там слишком многолюдно, и бросила младенца в подъезде ближайшей многоэтажки.

По данным «Татар-информ», против женщины возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности (ст. 125 УК).

