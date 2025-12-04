Российские зумеры пожаловались на проблемы с личной жизнью из-за работы

Более трети российских зумеров считают, что офисная работа мешает их личной жизни. Этот вариант в опросе дейтинг-сервиса Twinby выбрали 36% респондентов, пишет «Газета.ру».

Свое мнение молодые люди объяснили тем, что работа в офисе оставляет мало времени для свиданий. Также работающие без удаленки сотрудники пожаловались на то, что они чаще сталкиваются с претензиями от партнеров из-за регулярных переносов планов.

У зумеров на удаленке ситуация отличается — 82% опрошенных с таким видом трудоустройства рассказали, что находят время на общение. Почти 36% работающих молодых людей признались, что почти всегда отвечают на сообщения в рабочих чатах, а 21,7% респондентов, состоящих в отношениях, отметили, что делают это даже в нерабочее время.

При этом 46% зумеров рассказали исследователям, что регулярно переносят свидания из-за занятости. Среди россиян всех возрастов доля таких людей оказалась значительно ниже и составила около 33%.

В то же время лишь 16,5% респондентов-россиян заявили, что хотели бы тратить больше времени на личную жизнь. Здоровым балансом опрошенные посчитали ситуацию, при которой у них есть стабильный график без переработок.

Ранее аналитики мультимедийной онлайн-платформы Kion составили портрет российских представителей поколения Z. Опросив зумеров, они пришли к выводу, что более трети из них считают себя людьми, меняющими «правила игры» в профессиональной сфере.

Главной проблемой, мешающей общению с близкими, молодые люди назвали плотный график, так ответили 79% опрошенных. Две трети респондентов также заявили, что предпочитают, когда старшие коллеги не просто указывают на совершенную ошибку, а дают конструктивную критику и предлагают конкретные пути решения сложившейся ситуации.