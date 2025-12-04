EN
Общество

Россияне назвали главную песню поколения

2 минуты чтения 15:15 | Обновлено: 15:35

Социологическая группа Russian Field выяснила, какую песню россияне считают знаковой для своего поколения. Участникам предлагалось назвать композицию, которая, по их мнению, лучше всего отражает дух времени и важные для поколения смыслы.

Чаще всего респонденты указывали гимн России. Его назвали 10% опрошенных, и именно он занимает первое место в возрастных группах до 45 лет. Исследователи отмечают, что значимость гимна падает среди россиян старшего возраста. Так, после 45 лет он уступает место «Дню Победы» композитора Давида Тухманова. Эту песню считают главной уже 8% участников опроса, она возглавляет рейтинг среди россиян старше 45 лет, а в группе 18–29 лет вообще не была названа.

Песни «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Перемен» Виктора Цоя разделили третье место, набрав по 6%. При этом «Матушка» заметно чаще звучит в ответах молодых респондентов, а «Перемен» удерживает третью строчку рейтинга во всех группах до 60 лет. Среди респондентов 60+ композиция Цоя в десятку не вошла, ее место заняла песня «Вставай, страна огромная».

Песню SHAMAN «Я русский» назвали респонденты всех поколений. Правда, в старших группах ее популярность уменьшается, и на первый план выходят гимн СССР и «Надежда» Александры Пахмутовой.

Россиян также попросили назвать главную книгу своего поколения. Чаще всего респонденты упоминали «Войну и мир» Льва Толстого — так отвечали 10% участников исследования. На втором месте оказались «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (по 7%). Третью позицию делят антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» (по 4%).

