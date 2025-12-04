EN
Эксперт объяснил «хаос» вокруг переговоров по Украине

2 минуты чтения 07:54 | Обновлено: 09:58

Бывший посол США в НАТО и старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардского университета Айво Даалдер написал колонку для Politico, в которой объяснил, почему вокруг переговоров по мирному урегулированию войны в Украине царит «хаос и неразбериха».

Он отметил, что последние несколько месяцев «выдались головокружительными» из-за большого числа встреч украинской, американской и российской делегаций в разных составах.

«Одной из причин этих американских горок является то, что президент США Дональд Трамп поставил перед своим лагерем практически невыполнимую задачу: положить конец войне между двумя странами, каждая из которых полна решимости продолжать борьбу за полярно противоположные цели», — пишет Даалдер.

Второй причиной хаоса вокруг переговоров он назвал отсутствие у администрации Трампа «формального процесса разработки политики, предоставления рекомендаций, взаимодействия с иностранными правительствами и задания четкого направления».

По мнению Даалдера, Трамп не первый американский президент, который полагается на небольшой круг помощников при обсуждении важных вопросов внешней политики. Однако, в отличие от предыдущих правительств, например, Джо Байдена или Джорджа Буша-старшего, нынешние чиновники из администрации Трампа не полагаются на межведомственный процесс, который могли бы организовать их подчиненные.

«Трамп управляет правительством США так же, как семейным бизнесом — из-за своего стола в Овальном кабинете, где он встречается со всеми, звонит всем, а затем принимает политические решения по собственной прихоти. А его помощники действуют практически полностью самостоятельно», — пишет Даалдер.

По его мнению, из тех, кто занимается вопросом войны в Украине в американском правительстве, только у госсекретаря Марко Рубио есть значительный штат сотрудников в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности, и то он, вероятно, не полагается на них так же, как его предшественники.

Кроме того, эксперт указал на то, что во время переговоров с Владимиром Путиным спецпосланник Трампа Стив Уиткофф не пользовался услугами стенографиста и общался с Путиным через российского переводчика, а зять Трампа Джаред Кушнер, который недавно включился в переговорный процесс, не занимает официальную должность в администрации.

Даалдер отметил, что при таком подходе вокруг переговоров будут царить «хаос и неразбериха», а нынешние встречи между сторонами не приблизят реальное окончание войны.

