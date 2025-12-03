Власти назвали самые востребованные профессии в ближайшие 7 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие семь лет наиболее востребованными профессиями в России станут швеи и сварщики. Об этом она рассказала на награждении победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Голикова пояснила, что правительство заканчивает формировать прогноз потребности трудовых ресурсов на семилетний период, и уже сейчас ясно, что эти две специальности возглавят итоговый список. По ее словам, представители рабочих профессий обеспечат стране «технологическое развитие в условиях курса на суверенитет и импортозамещение».

Министр также обратила внимание, что рост количества вакансий в рабочих специальностях привел к повышению зарплат. По ее словам, в ряде профессий число предложений на одного безработного с подходящим опытом увеличилось более чем в четыре раза, что стало причиной роста заработной платы в два–три раза.

При этом переизбыток кадров в сфере услуг и среди выпускников гуманитарных направлений толкает молодых людей в профессии с низким входным порогом и невысокими зарплатами. Сейчас почти каждый десятый выпускник идет работать в торговлю, где уровень оплаты примерно на треть ниже, чем в рабочих специальностях, подчеркнула вице-премьер. Она убеждена, что исправить ситуацию помогут программы переобучения взрослых соискателей и постоянное повышение квалификации тех, кто уже работает.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Всероссийском кадровом форуме озвучил свой список востребованных профессий. Он заявил, что с точки зрения запроса экономики в ближайшие семь лет нужны медсестры, фельдшеры и акушеры. Эти профессии демонстрируют устойчивый рост спроса, а их дефицит уже заметен в большинстве регионов, подчеркнул министр.

По его словам, на рынке труда в целом сохраняется высокий спрос на представителей рабочих специальностей: электромехаников, автомехаников, механиков, сварщиков, слесарей, операторов станков и промышленных установок.