Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников

Иллюзионист и бывший ведущий телешоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов разоблачил ее участников, заявив, что все они актеры, действующие по сценарию. В интервью изданию «Страсти» он заявил, что за все время работы в проекте он не видел ни одного настоящего экстрасенса.

«Я изначально знал, что экстрасенсов не существует. Все участники, которые приходили в шоу, это были актеры. Мы же живем в 21 веке, какие колдуны, хоббиты, орки? Я же понимаю, что человек приехал в гримерку, вставил линзы, надел куртку и вот, он — вампир», — сказал он.

Как рассказал Сафронов, несмотря на свой скепсис, он все же надеялся встретить человека, который смог бы его «обмануть, запутать». «У некоторых это получалось в силу сценария, но их специально подготавливали. Они знали, куда идти, что делать. Мне, как иллюзионисту, все секреты сразу видны. Нет ни одного фокуса, который я бы не смог отгадать», — добавил он.

«Эффект Долиной» Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она Интернет и мемы 7 минут чтения

При этом, по его словам, каждая попытка проверить способности экстрасенсов вне сценария заканчивалась неизменным провалом. «Честно вам скажу, за 15 лет работы я не встречал ни одного экстрасенса. На съемочной площадке я провел очень хороший эксперимент. Общался с участниками шоу, просил их рассказать о моей жизни и будущем испытании. Никто из экстрасенсов не увидел, что я болен раком, хотя уже тогда была вторая стадия болезни», — поделился он.

Сафронов назвал участников телешоу «безобидными» экстрасенсами, которые «дарят шоу и контент», интересный людям. При этом он отметил, что есть и те, кто зарабатывает на трагедиях и несчастьях людей.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном Общество 21 минута чтения

«Вот это для меня недопустимо. Я это ненавижу. Но люди сами идут к шарлатанам. К сожалению, только в нашей стране настолько верят в мистику. Особенно они появляются в непростое время, например, в 1990-х. Сейчас экстрасенсы, пользуясь СВО, звонят матерям пропавших без вести детей военнослужащих, и обещают найти их», — продолжил он.

Братьев Сафроновых пригласили в проект «Битва экстрасенсов» на ТНТ в 2007 году. Они стали соведущими Михаила Пореченкова. В 2020 году Сергея Сафронова уволили со скандалом. Руководство телеканала тогда заявило, что он пытался «обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал».

Называющая себя парапсихологом Алина Вердиш тогда заявила, что иллюзионист обещал помочь ей попасть в новый сезон проекта за 1,5 миллиона рублей.