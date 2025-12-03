Собянин рассказал об острой нехватке рабочих в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года и рассказал об экономике города и продолжительности жизни москвичей. В интервью в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» он также высказался об искусственном интеллекте и войне в Украине.

По словам Собянина, сейчас Москве не хватает около 500 тысяч специалистов, из которых 70% — это свободные вакансии по высококвалифицированным рабочим специальностям. «Во всех секторах кадров не хватает. Практически во всех, без исключения», — заявил он.

В декабре прошлого года власти оценивали дефицит высококвалифицированных специалистов в России примерно в 1,5 миллиона человек. Основная нехватка наблюдалась в строительной сфере, транспортной отрасли и сфере ЖКХ. По прогнозу Минтруда, к 2030 году кадровый дефицит в стране может достигнуть 3,1 миллиона человек. Согласно оценке HeadHunter, в апреле 2025 года недостающий объем рабочей силы в России составлял около двух миллионов человек.

Мэр Москвы связал сложившуюся ситуацию с демографией и активным развитием экономики. «Что касается рабочих специальностей, то это всегда была проблема. Сегодня она еще более обострилась», — продолжил Собянин.

При этом он позитивно оценил ситуацию в экономике, отметив, что вклад в инфраструктуру дает свои результаты. А также заверил москвичей, продолжительность жизни которых, по его словам, приблизилась к 80 годам, что они не останутся без работы из-за активного внедрения искусственного интеллекта.

Говоря об украшении Москвы к Новому году, Собянин отметил, что считает подготовку к зимним праздникам необходимой, несмотря на продолжающуюся войну в Украине. «Вообще любая война ведется на нескольких фронтах. Это военный фронт, экономический и политический, психологический. И каждый из них очень важный», — сказал столичный мэр.