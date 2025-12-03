Кремль прокомментировал итоги переговоров с США

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет обнародовать подробности переговоров, которые состоялись накануне между Путиным и посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

По мнению Пескова, переговоры будут эффективными, если они будут проходить «в тишине». Представитель Кремля также назвал неверной формулировку о том, что Путин отверг мирный план, разработанный администрацией Трампа.

«Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что Россия готова встречаться с американскими представителями неограниченное количество раз, чтобы добиться урегулирования военного конфликта, и в очередной раз поблагодарил Вашингтон за усилия, которые тот прикладывает для завершения войны.

Песков выразил надежду, что США тоже не будут публиковать подробности прошедших переговоров и добавил, что Путин и Трамп могут созвониться «в любой момент», но перед этим необходимо достичь результатов «на экспертном уровне».

Помимо этого, Песков прокомментировал решение Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году. Соответствующий пресс-релиз ранее появился на сайте Европарламента. В нем говорится о введении постепенного запрета на краткосрочные и долгосрочные контракты на закупку СПГ у России.

По мнению Пескова, этот шаг сделает Европу зависимой от импорта более дорогого газа из других стран и приведет к тому, что Евросоюз потеряет лидерские позиции в плане экономики.