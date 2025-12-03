EN
Итоги года от Spotify возмутили пользователей

2 минуты чтения 19:51

Spotify выпустил отчет о музыкальных предпочтениях пользователей — Wrapped 2025. В этом году сервис добавил несколько новых функций. Одна из них вызвала возмущение пользователей и активно обсуждается в соцсетях, сообщают издания The Verge и The Sun.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
Общество21 минута чтения

Речь о функции «музыкальный возраст». Она показывает, насколько вкусы пользователя совпадают со средними предпочтениями его ровесников. Spotify рассчитывает этот показатель по годам выхода треков, которые человек слушает чаще всего. Многие пользователи пожаловались, что сервис «состарил» их на десятки лет, и обвинили Spotify в эйджизме.

Так, людям, которые часто слушают рок 1970–1980-х годов или классику, Spotify показал «музыкальный возраст» 70+. А тех, в чьих плейлистах преобладали новинки, определил как подростков. Некоторые пользователи пишут, что эта функция обескураживает и заставляет их чувствовать себя неловко. Другие отмечают, что она делает выводы о вкусах слишком прямолинейно.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

В этом году Spotify также добавил режим Wrapped Party, в котором пользователи могут соревноваться с друзьями за звание самого увлеченного слушателя. По итогам года сервис присваивает шуточные титулы — например, «Резальщик лука» тому, кто чаще других слушал самые грустные песни. Для групп друзей предлагаются собственные категории: «Copy and Paste», если их музыкальные вкусы почти совпадают, и «Chaos Crew», если у участников не оказалось ни одного общего исполнителя.

Кроме того, в Wrapped впервые появились подборки самых популярных альбомов и аудиокниг. Сервис обновил и раздел о любимых артистах — теперь Wrapped показывает, как менялась пятерка фаворитов от месяца к месяцу. В отчет также вернулась интерактивная викторина, в которой нужно угадать собственную самую прослушиваемую песню года.

