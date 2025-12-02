СМИ: россияне «захватили» севший не там самолет в Казахстане

Граждане России отказались покидать самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Стамбула в Актобе и приземлившийся с задержкой в несколько часов в Актау, «захватив» его пишет телеграм-канал Baza.

Данные сервиса Flightaware подтверждают, что рейс этой авиакомпании из стамбульского аэропорта Сабиха в аэропорт Актобе, запланированный на ночь с 1 на 2 декабря, действительно приземлился в Актау. Журналисты Tengri со ссылкой на казахстанскую полицию сообщают, что причиной изменения аэропорта стал туман в месте планируемой посадки.

Baza утверждает, что экипаж самолета объявил пассажирам об окончании полета и попросил покинуть судно. 40 россиян, среди которых оказались пятеро детей, отказались покидать свои места, опасаясь проблем с миграционной службой. Также они говорят, что не знают, как добраться до Актобе.

Телеграм-канал «Контекст» со ссылкой на колл-центр аэропорта Актау пишет, что самолет отказались покинуть 16 человек. Представительство Pegasus оформляет для них билеты на рейс до Актобе, который должен состояться 3 декабря.

Расстояние между двумя городами по автодороге составляет почти 1,3 тысячи километров. Также Baza пишет, что пилоты якобы посадили самолет в голой степи. Подтверждений этой информации нет, данные Flightradar указывают на то, что посадка была совершена в аэропорту Актау.

Кроме того, телеграм-канал утверждает, что рейс был задержан на восемь часов при вылете и провел в воздухе шесть часов вместо запланированных трех. По данным Flightaware, задержка вылета составила 8 часов 10 минут, судно провело в воздухе на 2 часа 51 минуту больше запланированного.

Полиция Казахстана не подтвердила беспорядки на борту, заявив о стабильной обстановке. Однако власти прямо не опровергли наличие недовольных посадкой не в том аэропорту россиян. Граждане Казахстана, по данным Baza, решили добираться до места назначения самостоятельно.

Авиакомпания не прокомментировала инцидент. ТАСС со ссылкой на российское генконсульство сообщает, что дипломатам удалось убедить россиян покинуть самолет, их разместят в гостинице.