EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: россияне «захватили» севший не там самолет в Казахстане

2 минуты чтения 18:34 | Обновлено: 18:40

Граждане России отказались покидать самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Стамбула в Актобе и приземлившийся с задержкой в несколько часов в Актау, «захватив» его пишет телеграм-канал Baza.

Лучшие страны для иммигрантов
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
Общество12 минут чтения

Данные сервиса Flightaware подтверждают, что рейс этой авиакомпании из стамбульского аэропорта Сабиха в аэропорт Актобе, запланированный на ночь с 1 на 2 декабря, действительно приземлился в Актау. Журналисты Tengri со ссылкой на казахстанскую полицию сообщают, что причиной изменения аэропорта стал туман в месте планируемой посадки.

Baza утверждает, что экипаж самолета объявил пассажирам об окончании полета и попросил покинуть судно. 40 россиян, среди которых оказались пятеро детей, отказались покидать свои места, опасаясь проблем с миграционной службой. Также они говорят, что не знают, как добраться до Актобе.

Телеграм-канал «Контекст» со ссылкой на колл-центр аэропорта Актау пишет, что самолет отказались покинуть 16 человек. Представительство Pegasus оформляет для них билеты на рейс до Актобе, который должен состояться 3 декабря.

Расстояние между двумя городами по автодороге составляет почти 1,3 тысячи километров. Также Baza пишет, что пилоты якобы посадили самолет в голой степи. Подтверждений этой информации нет, данные Flightradar указывают на то, что посадка была совершена в аэропорту Актау.

Кроме того, телеграм-канал утверждает, что рейс был задержан на восемь часов при вылете и провел в воздухе шесть часов вместо запланированных трех. По данным Flightaware, задержка вылета составила 8 часов 10 минут, судно провело в воздухе на 2 часа 51 минуту больше запланированного.

Полиция Казахстана не подтвердила беспорядки на борту, заявив о стабильной обстановке. Однако власти прямо не опровергли наличие недовольных посадкой не в том аэропорту россиян. Граждане Казахстана, по данным Baza, решили добираться до места назначения самостоятельно.

Авиакомпания не прокомментировала инцидент. ТАСС со ссылкой на российское генконсульство сообщает, что дипломатам удалось убедить россиян покинуть самолет, их разместят в гостинице.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже