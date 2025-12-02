Россиян предупредили об использующих новогодние гороскопы мошенниках

В предновогодний период мошенники могут использовать гороскопы и приемы, связанные с рождественскими предсказаниями. Это обусловлено тем, что на фоне подготовки к праздникам россияне начинают больше верить в предвидения будущего и искать надежду на то, что 2026 год будет лучше 2025-го, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.
«Мошенники… предлагают персонализированные прогнозы, специальные обереги или ритуалы для “улучшения” судьбы, избавления от негативных влияний, предсказанных в гороскопе, или обеспечения успеха, тем самым создавая ложное чувство срочности и зависимости, что в конечном итоге приводит к вымогательству денег за несуществующие услуги или бесполезные товары», — рассказала интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.
По словам эксперта по социотехническому тестированию Angara Security Якова Филевского, во время новогодних праздников у россиян «снижается бдительность, а также возрастает кураж». Этим пользуются мошенники, которые могут создавать специальные сайты или рассылать рекламу якобы персональных гороскопов.
Переходя по таким ссылкам, россияне рискуют под предлогом составления гороскопа передать свои личные данные, которые затем будут использовать мошенники. «Однако возможен и прямой вред: вместо прогноза сайт заразит устройство вредоносным ПО. Например, семейство троянов Facestealer распространялось через приложения-гороскопы, крадя пароли от западных социальных сетей», — добавил Филевский.
«Известия» отмечают, что с помощью гороскопов мошенники также могут получить доступ к аккаунтам в мессенджерах, если их владельцы установят «волшебное» приложение для предсказаний. В таких приложениях спрятан скрытый код, который может оформить подписки на платные услуги или красть контакты и сообщения.