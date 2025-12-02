EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиян предупредили об использующих новогодние гороскопы мошенниках

2 минуты чтения 15:03

В предновогодний период мошенники могут использовать гороскопы и приемы, связанные с рождественскими предсказаниями. Это обусловлено тем, что на фоне подготовки к праздникам россияне начинают больше верить в предвидения будущего и искать надежду на то, что 2026 год будет лучше 2025-го, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

«Мошенники… предлагают персонализированные прогнозы, специальные обереги или ритуалы для “улучшения” судьбы, избавления от негативных влияний, предсказанных в гороскопе, или обеспечения успеха, тем самым создавая ложное чувство срочности и зависимости, что в конечном итоге приводит к вымогательству денег за несуществующие услуги или бесполезные товары», — рассказала интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.

По словам эксперта по социотехническому тестированию Angara Security Якова Филевского, во время новогодних праздников у россиян «снижается бдительность, а также возрастает кураж». Этим пользуются мошенники, которые могут создавать специальные сайты или рассылать рекламу якобы персональных гороскопов.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Переходя по таким ссылкам, россияне рискуют под предлогом составления гороскопа передать свои личные данные, которые затем будут использовать мошенники. «Однако возможен и прямой вред: вместо прогноза сайт заразит устройство вредоносным ПО. Например, семейство троянов Facestealer распространялось через приложения-гороскопы, крадя пароли от западных социальных сетей», — добавил Филевский.

«Известия» отмечают, что с помощью гороскопов мошенники также могут получить доступ к аккаунтам в мессенджерах, если их владельцы установят «волшебное» приложение для предсказаний. В таких приложениях спрятан скрытый код, который может оформить подписки на платные услуги или красть контакты и сообщения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже