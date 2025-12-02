Большинство беларусов выступили против размещения российского ядерного оружия в стране

Государственная пропаганда в Беларуси активно пытается убедить граждан в необходимости размещения российского ядерного оружия на территории страны, но большинство беларусов выступают против этого шага. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Chatham House за ноябрь 2025 года.

Однозначно отрицательно о размещении российского ядерного оружия в Беларуси высказались 34% опрошенных, скорее отрицательно к этой идее относятся еще 22% респондентов. Поддерживают этот шаг 16%, склоняются к одобрению еще 29%.

При этом поддержка размещения ядерного оружия большинством наблюдается только среди провластно настроенных беларусов — 72% против 28%. Исследователи отмечают, что пропаганде удается добиться положительной динамики в этом вопросе среди населения в целом — еще в ноябре 2023 года против российского ядерного оружия выступали 67%, в марте 2022 года — 80%.

Также большинство беларусов не одобряют предоставление России территории для нанесения ракетных ударов по Украине и наземного вторжения в эту страну, положительно на вопрос об этом ответили 10 и 14% опрошенных соответственно. Небольшой оказалась поддержка передачи боеприпасов и военной техники (21%), предоставления аэродромов (27%) и подготовки российских бойцов на беларусских полигонах (29%).

Больше всего беларусы одобряют лечение раненых российских солдат (52%), ремонт военной техники (37%) и сдерживание сил НАТО на других направлениях (33%). При этом 55% опрошенных считают, что стране следует оставаться в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), лишь 8% поддерживают выход из блока и вступление в НАТО. Еще 37% поддерживают выход из ОДКБ и установление нейтрального статуса.

Поддержка членства Беларуси в ОДКБ выросла за время российского вторжения в Украину — упав с показателя в 52% в январе 2022 года до 46% в марте 2022 года, она постепенно растет со второй половины 2022 года, достигнув чисел середины 2021 года.