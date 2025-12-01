Экономисты рассказали о заработке богатых на ошибках бедных

Совершаемые бедными людьми ошибки приводят к снижению расходов богатых. Это влияет на общее доверие людей к капитализму как к экономической системе, считают экономисты Джон Кэмпбелл и Тарун Рамадораи. Обзор на их книгу «Исправлено: почему система личных финансов не работает, и как заставить ее приносить пользу всем» публикует Bloomberg.

Кэмпбелл и Рамадораи относят к распространенным ошибкам малообеспеченных людей с низкой финансовой грамотностью накопление процентов и штрафов по кредитным картам, отказ от рефинансирования ипотеки и досрочное прекращение действия полиса страхования жизни. Потеря денег такими людьми приносит прибыль компаниям, продающим услуги, за счет системы перекрестного субсидирования.

Многие продукты на рынке функционируют на основе эксплуатации стереотипов пользователей вместо того, чтобы помогать им принимать более взвешенные решения. Такие услуги содержат ряд неочевидных для обычного пользователя особых условий и штрафов.

Отдельно авторы отметили и практику составления договоров с указанием условий затрат потребителя так, чтобы реальные пункты были написаны малозаметным способом, а маркетинговое предложение занимало самое выгодное и заметное место. Подверглись критике и предложения онлайн-покупок по схеме «купи сейчас — заплати позже» за стимулирование импульсивных трат.

Я переехал в США, и мне не понравилось Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день Общество 12 минут чтения

В книге отмечается, что мировая финансовая система сегодня способстует увеличению неравенства между богатыми людьми и «средним классом». Это происходит из-за разности в доходности сбережений, более низких ставок по обслуживанию долга и неравного доступа к способности диверсифицировать риски, которые способны привести к значительному разрыву в благосостоянии.

Экономисты считают, что государствам следует более активно вмешиваться в финансовую сферу, чтобы исключать конфликты интересов и поощрять компании к созданию более качественных продуктов, которые смогут автоматизировать принятие сложных решений для широкого круга потребителей.

Авторы книги отмечают, что они не считают себя противниками рынка, но подчеркивают, что нынешние правила финансового сектора становятся причиной недоверия людей ко всей системе капитализма и ярости обычных потребителей.