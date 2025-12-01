СМИ: тренер российской женской команды по футболу обматерила игроков и пригрозила им расправой

Тренер женской команды футбольного клуба «Ростов» Яна Чуб оскорбила игроков матом и пригрозила им расправой после жалоб спорстменок на руководство команды и задержку зарплат, пишет телеканал «Матч ТВ».

Запись речи Чуб перед командой опубликовал телеграм-канал Don Mash, утверждающий, что получил ее от источников в команде на условиях анонимности. Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров в разговоре с «Матч ТВ» заявил о проведении служебной проверки. Он не подтвердил подлинность опубликованной Don Mash записи прямо, но заявил, что слова Чуб могли быть произнесены во время эмоционального срыва.

«Если вы думаете, что я тренер, и я вас, блять, не трону… мне будет плевать, нахуй, я напишу заявление, но я, блять, еще раз услышу в свой адрес оскорбления, блять, за моей спиной, я вас прихуярю, вот тренерский штаб. Я не пожалею своей карьеры. Я к тебе, блять, подъеду на квартиру. Ты меня услышала? Краснова, ты меня услышала? И твою подругу, нахуй, прибью. Всех, блять. А то ты смотри, блять, давай. Ты рот, нахуй, закрыла! Или я, нахуй, вас тут похороню, блять», — говорит Чуб на опубликованной записи.

В «Ростове» заявили, что сейчас тренер находится в отпуске — ее слова, вероятно, были сказаны после поражения команды в одном из матчей сезона. Клуб планирует «юридически правильно оформить» свою реакцию. По словам Гончарова, «Ростов» рассматривает несколько опций от замечания Чуб до ее увольнения из команды.

Сама Чуб пока не отреагировала на публикацию записи, ее аккаунт в соцсети Instagram доступен только одобренным подписчикам. Don Mash сообщает, что после слов Чуб в разговор вмешалась второй тренер Нана Гелбахтани, она попыталась успокоить футболисток. На записи не слышно ответов спортсменок, а также различимы склейки материала, не позволяющие установить точный контекст разговора.